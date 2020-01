Κορονοϊός: Ασθενείς μεταφέρονται σε... πλαστικούς σωλήνες και φορητά κουτιά

Εξαπλώνονται τα κρούσματα κορονοϊού στην κινεζική επικράτεια εντείνοντας την ανησυχία για την πραγματική κατάσταση με τους ασθενείς και τους νεκρούς. ενόψει και της σημερινής συνεδρίασης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που πιθανώς να σημάνει παγκόσμιο συναγερμό.

Στην Κίνα κυκλοφορούν βίντεο όπου δείχνουν σε τι κατάσταση και με ποια μέσα μεταφέρονται ασθενείς που έχουν προσβληθεί από τον κορονοϊό.

Ένα από αυτά δείχνει γιατρούς να φορούν ολόσωμες πλαστικές στολές και να μεταφέρουν ασθενή σε φορείο το οποίο είναι σφραγισμένο με πλαστικό υλικό που θυμίζει... σωλήνα, προκειμένου να αποφευχθεί η διασταυρούμενη μόλυνση. Ο ασθενής οδηγείται σε ασθενοφόρο προκειμένου να διακομιστεί σε γειτονικό νοσοκομείο.

Να σημειωθεί ότι τα μέσα προστασίας των γιατρών έχουν ενταθεί καθώς ήδη 20 εργαζόμενοι στο χώρο της υγείας έχουν ήδη μολυνθεί από τον κορονοϊό, φροντίζοντας τους ασθενείς.

Στο αεροδρόμιο της Σαγκάης ένα άτομο εντοπίστηκε ως ύποπτο κρούσμα και οι αρχές τον έκλεισαν σε ειδικό "θάλαμο" με ρόδες, προκειμένου να τον μεταφέρουν σε ασθενοφόρο που περιμένει στομ εξωτερικό χώρο του αεροδρομίου.

Oh man, this guy was caught coming into Shanghai airport with the Wuhan #coronavirus so they put him in this box, help me pic.twitter.com/KUJHEDvsFm