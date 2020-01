Λιβύη: Ταρίφα Ερντογάν στους Σύρους μισθοφόρους ακόμα και για τον θάνατό τους

Eίναι γνωστό πλέον σε όλο τον κόσμο ότι Σύροι μισθοφόροι προσλαμβάνονται από την Τουρκία και στη συνέχεια στέλνονται στην Τρίπολη έτσι ώστε να πολεμήσουν στο πλευρό του συμμάχου του Ερντογάν, Φαγέζ Αλ Σάρατζ, κατά του στρατού του Χάφταρ στην εμφύλια σύρραξη στη Λιβύη. Η πληροφορία δεν διαψεύστηκε ποτέ και ουσιαστικά αντιμετωπίζεται απ' όλους ως μία κοινή αλήθεια.

Μέχρι που την Τρίτη ο επίσημος λογαριασμός του στρατού του Χάφταρ στο twitter αποκάλυψε και τους όρους που προβλέπονται στα συμβόλαια που υπογράφουν οι Σύροι μαχητές με την Τουρκία.

Ο μισθός είναι δελεαστικός (αν και βέβαια η δουλειά είναι εξαιρετικά επικίνδυνη) και ανέρχεται στα 2000 δολάρια Aμερικής το μήνα. Είναι ποσό το οποίο έχει ακουστεί και έχει γραφτεί κατά κόρον τον τελευταίο μήνα.

Υπάρχει, παράλληλα, και πρόβλεψη για την πιθανότητα τραυματισμού ή και θανάτου του μαχητή (για πόλεμο μιλάμε, ας μην ξεχνιόμαστε). Σύμφωνα,λοιπόν, με τον LNA, η οικογένεια του μισθοφόρου παίρνει 35.000 δολάρια σε περίπτωση σοβαρού τραυματισμού και 50.000 σε περίπτωση θανάτου.

