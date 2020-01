Πυροβολισμοί έξω από μπαρ στο Μιζούρι. Δύο νεκροί, τουλάχιστον 15 τραυματίες

Τουλάχιστον δύο νεκροί και 15 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός περιστατικού με πυροβολισμούς έξω από μπαρ στο Μιζούρι στις ΗΠΑ.

Το περιστατικό συνέβη, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Κυριακής στο Κάνσας Σίτι. Ο δράστης, που είναι νεκρός από πυρά σεκιουριτά, άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως στον κόσμο που περίμενε να μπει στο μπαρ, ωστόσο τα κίνητρά του δεν είναι ακόμα γνωστά. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο ήρθαν αντιμέτωποι με σκηνές χάους. Σύμφωνα με την αστυνομία νεκρή είναι μια γυναίκα, ενώ τρεις από τους τραυματίες βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση

BREAKING: @kcpolice & @CityOfIndepMO police on scene of a shooting at a nightclub on Highway 40 off South Noland Road. @41actionnews pic.twitter.com/uLgzLtgfLM