Διάσκεψη Βερολίνου: Η Λιβύη ξανά στο τραπέζι για τους υπουργούς της ΕΕ - Τι αποφασίστηκε

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να συζητήσουν σήμερα όσον αφορά τα αποτελέσματα της διάσκεψης του Βερολίνου για τη Λιβύη, που διεξήχθη στην πρωτεύουσα της Γερμανίας χθες.

Ηγέτες διαφόρων χωρών, ανάμεσά στους και δυνάμεων που υποστηρίζουν τα αντίπαλα μέρη στον πόλεμο στη Λιβύη, δεσμεύθηκαν χθες να τηρήσουν το εμπάργκο όπλων που έχει επιβληθεί στη χώρα από το 2011 και να τερματίσουν τη στρατιωτική υποστήριξη προς τους αντιμαχόμενους, μεταξύ άλλων.

Ενόψει της διάσκεψης, η ΕΕ υποσχέθηκε να συμβάλλει στην εφαρμογή των όποιων συμφωνιών επιτυγχάνονταν στις διαπραγματεύσεις, ειδικά σε ό,τι αφορά την εφαρμογή και την επιτήρηση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός καθώς και του εμπάργκο όπλων του ΟΗΕ που έχει επιβληθεί στη Λιβύη.

Αυτό μπορεί να συνεπάγεται την ανάπτυξη στρατιωτικής αποστολής υπό τη σημαία της ΕΕ στη χώρα της βόρειας Αφρικής, σύμφωνα με τον Ύπατο Εκπρόσωπο Τζουζέπ Μπορέλ.

Ο Μπορέλ αναμένεται να παρουσιάσει τις αρχικές προτάσεις του, αλλά οι υπουργοί αναμένεται να επανέλθουν στο θέμα και να το συζητήσουν πιο λεπτομερώς σε περίπου έναν μήνα, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της ΕΕ.

Τι λέει το τελικό ανακοινωθέν για τη Λιβύη

Ο Μακρόν δεν αντάλλαξε ούτε ματιά με τον Ερντογάν, ενώ χρειάστηκε χρόνος για να πεισθεί ο Χαφτάρ να καθίσει ξανά στο τραπέζι

«Λευκός» καπνός βγήκε λίγο μετά τις οκτώ το βράδυ της Κυριακής από τη Διάσκεψη του Βερολίνου για τη Λιβύη. Η συνεδρίαση στην Καγκελαρία κράτησε πέντε ώρες, ενώ η Γερμανία και τα Ηνωμένα Έθνη, ως οικοδεσπότες της διάσκεψης, αγωνίστηκαν να επαναφέρουν τον στρατιωτικό διοικητή Χαλίφα Χάφταρ στη διπλωματία αφότου ο στρατάρχης εγκατέλειψε τις συνομιλίες.

Μέρκελ: Βασικό ζητούμενο η κατάπαυση του πυρός

Οι συμμετέχοντες στην Διάσκεψη του Βερολίνου για την Λιβύη συμφώνησαν σε συγκεκριμένα βήματα προς την κατεύθυνση μιας πολιτικής επίλυσης της κρίσης, δήλωσε πριν από λίγο η Καγκελάριος 'Ανγκελα Μέρκελ. Το βασικό ζητούμενο είναι η κατάπαυση του πυρός, εξήγησε και πρόσθεσε ότι το πώς αυτή θα διατηρηθεί, εφόσον επιτευχθεί, θα είναι αντικείμενο μελλοντικών διαδικασιών. Σε αυτές τις διαδικασίες θα συμμετάσχουν και χώρες οι οποίες δεν έλαβαν μέρος στην σημερινή σύνοδο, διευκρίνισε ο γερμανός υπουργός Εξωτερικών Χάικο Μάας.

«Μπορούμε να πούμε ότι όλοι συμφώνησαν ότι θέλουμε να σεβαστούμε το εμπάργκο όπλων», δήλωσε η κυρία Μέρκελ και πρόσθεσε ότι στο ίδιο πλαίσιο συμφωνήθηκε ακόμη ότι δεν μπορεί να υπάρξει στρατιωτική λύση στην κρίση της Λιβύης και ότι κάτι τέτοιο απλώς θα επιδείνωνε την ανθρωπιστική κατάσταση στη χώρα. Η καγκελάριος μίλησε ακόμη για μια νέα πολιτική προσπάθεια και για μια ώθηση στην στήριξη των προσπαθειών των Ηνωμένων Εθνών.

Γκουτέρες: Τις επόμενες μέρες διάλογος για λύση

Από την πλευρά του ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες τόνισε πως «υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών θα διεξαχθεί διάλογος για λύση στο θέμα της Λιβύης. Αποφασίστηκε μια εκεχειρία, ώστε να υπάρξει παύση στρατιωτικών επιχειρήσεων. Θα οργανώσουμε στη Γενεύη μια συνάντηση της στρατιωτικής επιτροπής [της Λιβύης] τις επόμενες μέρες».

Επιτροπή παρακολούθησης με την συμμετοχή και άλλων χωρών

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Χάικο Μάας από την πλευρά του αναφέρθηκε στην σύσταση Επιτροπής Παρακολούθησης των συμφωνηθέντων, η οποία, όπως είπε, θα διασφαλίσει την υλοποίηση των σημερινών αποφάσεων και θα συνοδεύει τις περαιτέρω εργασίες του ειδικού απεσταλμένου του ΓΓ του ΟΗΕ Γασάν Σαλαμέ και της Αποστολής των Ηνωμένων Εθνών για την Στήριξη της Λιβύης (UNSMIL).

«Η Επιτροπή θα καθοδηγείται από τα Ηνωμένα Έθνη, θα ξεκινήσει τις εργασίες της ήδη στις αρχές Φεβρουαρίου και χώρες οι οποίες δεν εκπροσωπούνταν εδώ θα προσκληθούν να συμμετάσχουν σε αυτή την διαδικασία και στις τέσσερις ομάδες εργασίας που σχεδιάζονται - για ζητήματα ασφάλειας και στρατιωτικά, για οικονομικά, για πολιτικά και για ανθρωπιστικά».

Η σύσταση των Επιτροπών θα γίνει στην Γερμανία και η Γερμανία θα είναι ο οικοδεσπότης και συμπρόεδρος και στην συνέχεια όλοι οι διεθνείς εταίροι που ήταν σήμερα εδώ και εκείνοι οι οποίοι θα προστεθούν, θα πάρουν με την σειρά την ευθύνη στα χέρια τους, εξήγησε ο κ. Μάας.

Πέραν αυτού, τα αποτελέσματα και τα πιθανά περαιτέρω βήματα θα τεθούν σε όλα τα κατάλληλα πολυμερή σχήματα - όχι μόνο στα Ηνωμένα Έθνη, διευκρίνισε και ανέφερε ενδεικτικά ότι ήδη αύριο το θέμα θα συζητηθεί στο πλαίσιο του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ. «Η δουλειά μόλις τώρα ξεκίνησε και μπροστά μας έχουμε σίγουρα δύσκολο δρόμο εντατικής δουλειάς. Αλλά ήταν πολύ σημαντικό σήμερα σε αυτή την διάσκεψη να καταλήξουμε σε μια συμφωνία.

Το πνεύμα συνεργασίας που ζήσαμε σήμερα πηγαίνει πολύ πέρα από ό,τι είδαμε σε άλλες περιπτώσεις στο παρελθόν», δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών και τόνισε ότι «τώρα πρέπει να καταφέρουμε να φέρουμε μαζί τις λιβυκές αντίπαλες πλευρές ώστε μαζί τους - μια που τώρα το θέμα είναι η εκεχειρία και η κατάπαυση του πυρός - να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες ώστε ο εμφύλιος στη Λιβύη να πάει προς πολιτική λύση και να επιτύχουμε στην Λιβύη μόνιμη ειρήνη». Η Μέρκελ και ο Γκουτέρες απέφυγαν πάντως να σχολιάσουν την μορφή που θα έχει ενδεχόμενη αποστολή επιτήρησης της κατάπαυσης του πυρός - εφόσον αυτή επιτευχθεί - διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για μεταγενέστερο στάδιο.

Σαρλ Μισέλ: Καθοριστική η τήρηση του εμπάργκο όπλων

Τα αποτελέσματα της διάσκεψης του Βερολίνου χαιρετίζει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ. «Η επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός στη Λιβύη και η τήρηση του εμπάργκο όπλων είναι καθοριστικής σημασίας», έγραψε ο Σαρλ Μισέλ στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, λίγο μετά την ολοκλήρωση της διάσκεψης του Βερολίνου. Παράλληλα, τόνισε πως η ΕΕ δεσμεύεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην παρακολούθηση της συμφωνίας.

Μακρόν: Στοπ στην αποστολή φιλοτούρκων Σύρων μαχητών στη Λιβύη

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ζήτησε «να σταματήσει» η αποστολή φιλοτούρκων σύρων μαχητών στην Τρίπολη για να υποστηρίξουν την τοπική κυβέρνηση που αναγνωρίζεται από τον ΟΗΕ.

«Οφείλω να σας εκφράσω τη ζωηρή ανησυχία που μου εμπνέει η άφιξη σύρων και ξένων μαχητών στην πόλη της Τρίπολης, αυτό πρέπει να σταματήσει», δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν σ' αυτή τη διάσκεψη του Βερολίνου, σύμφωνα με το κείμενο της παρέμβασής του και ενώ η Άγκυρα κατηγορείται πως έχει στείλει στην πρωτεύουσα της Λιβύης μερικές εκατοντάδες σύρους μαχητές. Ο ΟΗΕ θα πρέπει να διαπραγματευθεί τους όρους μιας εκεχειρίας στη Λιβύη χωρίς κανένα από τα εμπόλεμα μέρη να θέτει προϋποθέσεις, δήλωσε ακόμη ο Μακρόν.

Μακρόν και Ερντογάν δεν αντάλλαξαν ούτε βλέμμα

Ο Γάλλος πρόεδρος και ο Τούρκος ομόλογός του βρέθηκαν δίπλα δίπλα για τις ανάγκες της οικογενειακής φωτογραφίας. Ωστόσο οι δύο ηγέτες τις στιγμές που βρέθηκαν κοντά δεν αντάλλαξαν ούτε ένα βλέμμα. Άλλωστε ουκ ολίγες φορές ο πρόεδρος Μακρόν έχει ασκήσει κριτική στον Σουλτάνο, με αφορμή τις τουρκικές προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο και την Κυπριακή ΑΟΖ.

World leaders pose for a family photo ahead of Libya peace talks in Berlin pic.twitter.com/xS7M818m7z