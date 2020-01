Κοντά σε συμφωνία η Διάσκεψη για τη Λιβύη στο Βερολίνο - To έντονο παρασκήνιο

Αξιωματούχος, ο οποίος συμμετέχει στη Διάσκεψη του Βερολίνου, γνωστοποίησε ότι τα κράτη - μέλη βρίσκονται κοντά στην επίτευξη εκεχειρίας για τη Λιβύη.

Κοντά στην επίτευξη συμφωνίας για τη Λιβύη φέρεται να βρίσκονται τα κράτη – μέλη που συμμετέχουν στη Διάσκεψη του Βερολίνου για το μέλλον της βορειοαφρικανικής χώρας.

Η συγκεκριμένη πληροφορία μεταδόθηκε από το πρακτορείο Reuters, το οποίο επικαλείται έναν εκ των συμμετεχόντων αξιωματούχων.

Μέχρι στιγμής, βέβαια, δεν υπάρχουν πληροφορίες για το περιεχόμενο της συμφωνίας ή την κατεύθυνση αυτής.

Υπενθυμίζεται ότι η Διάσκεψη του Βερολίνου ξεκίνησε στις 3:30 το μεσημέρι της Κυριακής, με τη συμμετοχή των ΗΠΑ, της Ρωσίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας, της Κίνας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Τουρκίας, της Δημοκρατίας του Κονγκό, της Ιταλίας, της Αιγύπτου, της Αλγερίας, των Ηνωμένων Εθνών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Αφρικανικής Ένωσης και του Αραβικού Σύνδεσμου.

Αντικείμενο των κρίσιμων διαβουλεύσεων αποτελεί η μόνιμη εκεχειρία και ο τερματισμός της παρουσίας ξένων δυνάμεων, με στόχο τον τερματισμό των πολύμηνων εχθροπραξιών.

Ο πρωθυπουργός της Κυβέρνησης Εθνικής Συμφιλίωσης (GNA), Φάγεζ Αλ Σάρατζ, αλλά και ο επικεφαλής του Λιβυκού Εθνικού Στρατού (LNA), Χαλίφα Χάφταρ, θα εμπλακούν στις εργασίες της Διάσκεψης μόνο εφόσον οι υπόλοιποι συμμετέχοντες έχουν καταλήξει σε συμφωνία για το τελικό κοινό ανακοινωθέν.

Τους εκπροσώπους χωρών και οργανισμών που λαμβάνουν μέρος στη σημερινή Σύνοδο υποδέχθηκαν η Καγκελάριος Άγκελα Μέρκελ και ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες.

Διαβουλεύσεις και παρασκήνιο

Προηγήθηκαν έντονες διαβουλεύσεις και παρασκήνιο μεταξύ των ηγετών και υπουργών Εξωτερικών, οι οποίοι είχαν πολλά τετ α τετ για να συζητήσουν όλες τις πτυχές του προβλήματος της Λιβύης, με επίκεντρο τα πετρέλαια και τα συμφέροντα που εκπροσωπεί η κάθε πλευρά στην περιοχή.

Τζόνσον για Λιβύη: Μπορούμε να στείλουμε ειδικούς για να επιτηρούν την κατάπαυση του πυρός

Μακρόν: Η αποστολή φιλοτούρκων σύρων μαχητών στη Λιβύη πρέπει να σταματήσει

Συνάντηση Πούτιν με Ερντογάν

Όπως έγινε γνωστό λίγο πριν τις 14 :30 ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ξεκίνησε την συνάντησή του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν ενώ ήδη ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου συναντήθηκε με τον ομόλογό του της Ιταλίας Λουίτζι ντι Μάιο και τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο.

Τι συζήτησαν Πομπέο και Τσαβούσογλου

Οι δυο άνδρες συναντήθηκαν μς φόντο τη Διάσκεψη του Βερολίνου για τη Λιβύη και σύμφωνα με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών συζητήθηκε το θέμα της μόνιμης εκεχειρίας στη χώρα.

«Με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο, συζητήσαμε για τις τουρκοαμερικανικές σχέσεις και τη διάσκεψη για τη Λιβύη. Είμαστε σε στενή επαφή με όλους τους βασικούς παράγοντες για τη μόνιμη εκεχειρία και την επιστροφή στην πολιτική διαδικασία στη Λιβύη», αναφέρει σε tweet του ο υπουργός Εξωτερικών.

Today in #Berlin, Turkish Foreign Minister Cavusoglu and I discussed the #Libyan peace process. We agreed on the need for a formal ceasefire agreement and credible monitoring mechanism. pic.twitter.com/bXxnDckLYK