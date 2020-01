Πύραυλοι έπληξαν βάση των Αμερικανών στο Ιράκ

Νέος συναγερμός στο Ιράκ! Μέσα σε μόλις λίγες μέρες επαναλήφθηκε το σκηνικό ρίψης ρουκέτας κοντά σε αμερικανική βάση.

Μεγάλος αριθμός πυραύλων έπεσε την Τρίτη κοντά στην αεροπορική βάση Taji βόρεια της Βαγδάτης στο Ιράκ.

Στη βάση είναι εγκατεστημένοι και Αμερικανοί στρατιώτες.

Η είδηση κάνει τον γύρο του κόσμου με τα μεγαλύτερα διεθνή ειδησεογραφικά δίκτυα να παρακολουθούν το θέμα.

Δεν έχει γίνει γνωστό αν κάποιο μέλος της αμερικανικής στρατιωτικής δύναμης έχει τραυματιστεί. Οπως μεταδίδεται, η επίθεση ήταν βίαιη και άγρια.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, πέντε με οχτώ ρουκέτες Κατιούσα έπληξαν ταυτόχρονα τη βάση. Η ιρακινή αστυνομία δηλώνει ότι δεν υπάρχει νεκρός.

Η βάση φιλοξενεί μεγάλο αριθμό Αμερικανών στρατιωτών, καθιστώντας τη στόχο για τις ομάδες των Σιιτών που υποστηρίζονται από το Ιράν μετά τη δολοφονία του στρατηγού της Δύναμης Κουντς των Φρουρών της Επανάστασης Κασέμ Σουλεϊμανί.

Οπως μεταδίδει το Reuters επικαλούμενο ιρακινή στρατιωτική πηγη το ιρακινό στρατόπεδο Taji βόρεια της Βαγδάτης έγινε στόχος πυραύλων Katyusha την Τρίτη, χωρίς να αναφερθούν θύματα, ενώ όπως σημειώνεται δεν έχει γίνει ανάληψη ευθύνης της επίθεσης

Την Κυριακή, τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν οκτώ πύραυλοι Κατιούσα έπληξαν την αεροπορική βάση Μπάλαντ. Όλοι οι τραυματίες ήταν Ιρακινοί στρατιώτες.

Ενώ πριν από δύο εβδομάδες βλήματα έπληξαν την πράσινη ζώνη στη Bαγδάτη, μια περιοχή της πόλης κοντά στην πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών και στην έδρα της ιρακινής κυβέρνησης.

