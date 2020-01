Πυροβολισμοί στο Κολοράντο: 5 τραυματίες

Καταδιώκεται από την αστυνομία ο δράστης που τράπηκε σε φυγή μετά τους πυροβολισμούς

Άγνωστος άνοιξε πυρ σε πάρτυ σε συγκρότημα κατοικιών στην Αουρόρα του Κολοράντο τραυματίζοντας πέντε ανθρώπους και τράπηκε σε φυγή.

Η αστυνομία καταδιώκει τον δράστη, ενώ αυτή την ώρα δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά ούτε τα αίτια του περιστατικού, ούτε η ακριβής κατάσταση των τραυματισμένων.

