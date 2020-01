Παγκόσμιος σάλος από την παραδοχή Ιράν ότι κατέρριψε το Boeing

Τρεις ημέρες μετά τη συντριβή του αεροσκάφους των Ukraine Airlines International λίγη ώρα μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο της Τεχεράνης το Ιράν ανακοίνωσε ότι ο στρατός του κατέρριψαν «από λάθος» το Boeing 737.

Το Ιράν λυπάται «βαθιά» για τη συντριβή, «μία μεγάλη τραγωδία και ένα ασυγχώρητο λάθος», δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος Χασάν Ροχανί.

«Η εσωτερική έρευνα των ενόπλων δυνάμεων κατέληξε δυστυχώς στο συμπέρασμα ότι πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν από λάθος προκάλεσαν τη συντριβή του ουρανικού αεροσκάφους και τον θάνατο 176 αθώων», έγραψε στο Twitter ο Ροχανί.

The Islamic Republic of Iran deeply regrets this disastrous mistake.



My thoughts and prayers go to all the mourning families. I offer my sincerest condolences. https://t.co/4dkePxupzm