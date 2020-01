Στήριξη Τραμπ στην Ελισάβετ για το Megxit: Θλιβερό αυτό που έγινε

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε απόψε τη «θλίψη» του για την κρίση στην οποία βυθίστηκε η βασιλική οικογένεια της Βρετανίας μετά την απόφαση του πρίγκιπα Χάρι και της συζύγου του Μέγκαν να αποποιηθούν τον ρόλο τους και να γίνουν «οικονομικά ανεξάρτητοι».

«Πιστεύω ότι είναι θλιβερό, πραγματικά», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News. «Τρέφω μεγάλο σεβασμό για τη βασίλισσα», πρόσθεσε. «Είναι μια εκπληκτική γυναίκα. Αν κοιτάξετε καλά, δεν έκανε ποτέ ούτε ένα λάθος. Η βασιλεία της ήταν άμεμπτη", συνέχισε.

Trump Calls Meghan & Harry's Decision to Step Back 'Sad': ‘I Just Have Such Respect for the Queen’ https://t.co/fzlDLohUOt