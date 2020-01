Παραδοχή Ιράν: Καταρρίψαμε από λάθος το ουκρανικό αεροσκάφος

Το Ιράν παραδέχθηκε πως ο στρατός του κατέρριψε «από λάθος» το Boeing 737 της Ukraine International Airlines το οποίο συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο της Τεχεράνης.

Το Boeing αταρριφθεί λίγη ώρα μετά την απογείωσή του την Τετάρτη, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και οι 176 επιβαίνοντές του.

Ο στρατός, σε ανακοίνωσή του, έκανε λόγο για «ανθρώπινο λάθος», υποσχέθηκε οι υπεύθυνοι της τραγωδίας να λογοδοτήσουν για την πράξη τους, αλλά και τόνισε ότι θα γίνουν αλλαγές στο σύστημα αεράμυνας της χώρας.

«Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν ήταν στο μέγιστο δυνατό επίπεδο συναγερμού ώστε να απαντήσουν στις απειλές του Αμερικανού προέδρου», σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση και προστίθεται:

«Καθώς έστριβε (σ.σ. το αεροσκάφος), φάνηκε να πλησιάζει ένα στρατιωτικά ευαίσθητο σημείο. Θεωρήθηκε εχθρικό και από ανθρώπινο λάθος και κατά λάθος καταρριφθεί».

To analyze the video, we confirmed it was filmed near the plane's flight path from Tehran. It shows an explosion when a missile hit the plane, but the plane did not explode: It continued flying for several minutes and turned back toward the airport. https://t.co/mcwFWcpQbu