Ιράν: Η στιγμή της συντριβής του μοιραίου Boeing - Βίντεο

Ένα βίντεο το οποίο εικάζεται ότι δείχνει την συντριβή του μοιραίου Boeing 737-800 νοτιοδυτικά της Τεχεράνης κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Μια κάμερα ασφαλείας κοντά στο σημείο του δυστυχήματος δεν δείχνει το αεροσκάφος, αλλά καταγράφει μια μεγάλη λάμψη ενώ στη συνέχεια του βίντεο στο πλάνο φαίνονται συντρίμμια να εκτοξεύονται προς όλες τις κατευθύνσεις.

#Iran #Ukraine #UkrainianAirlines

Five security sources, three Americans, one European & one Canadian told @Reuters the initial assessment was that the plane had suffered a technical malfunction (evidence of engine overheating) & not a missile hit



Alleged crash CCTV footage pic.twitter.com/PR30m1lGGi