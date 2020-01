Συντριβή Boeing: Πήρε φωτιά στον αέρα λέει η έκθεση του Ιράν - Βίντεο τη στιγμή της συντριβής

Η έκθεση του οργανισμού πολιτικής αεροπορίας του Ιράν επικαλείται μάρτυρες στο έδαφος και σε ένα διερχόμενο αεροσκάφος που βρισκόταν σε μεγάλο ύψος οι οποίοι είπαν πως το αεροπλάνο είχε πιάσει φωτιά ενώ βρισκόταν στον αέρα.

Το ηλικίας τριών ετών αεροσκάφος, το οποίο είχε την τελευταία προγραμματισμένη συντήρηση τη Δευτέρα, αντιμετώπισε ένα τεχνικό πρόβλημα λίγο μετά την απογείωση και είχε κάνει αναστροφή προς ένα κοντινό αεροδρόμιο προτού συντριβεί, ανέφερε η έκθεση.

Το τεχνικό πρόβλημα δεν διευκρινίζεται στην έκθεση, όπου αναφέρεται επίσης ότι δεν υπήρχε επικοινωνία μέσω ασυρμάτου με τον κυβερνήτη και πως το αεροσκάφος εξαφανίστηκε από τα ραντάρ σε ύψος 8.000 ποδών (2.440 μέτρων).

Μέχρι στιγμής δεν είναι σαφές αν ενδεχόμενο τεχνικό πρόβλημα θα μπορούσε να είχε σχέση με μηχανική βλάβη ή με ελαττωματικό εξάρτημα.

Η καταστροφή θέτει και πάλι υπό το φως των προβολέων την Μπόινγκ, η οποία αντιμετωπίζει μια κρίση ασφαλείας για έναν διαφορετικό τύπο 737, αν και το αεροπλάνο που συνετρίβη στο Ιράν δεν έχει το χαρακτηριστικό που φέρεται να προκάλεσε τις συντριβές των 737 MAX που έχουν έκτοτε καθηλωθεί στο έδαφος.

Η ιρανική έκθεση αναφέρεται στη συντριβή ως «δυστύχημα».

Οι έρευνες για τη συντριβή αεροσκαφών είναι πολύπλοκες απαιτώντας από τις ρυθμιστικές αρχές, τους ειδικούς και αεροπορικές εταιρίες διαφόρων χωρών να εργαστούν από κοινού. Η έκδοση μιας πρώτης έκθεσης εντός 24 ωρών δεν συνηθίζεται και μπορεί να χρειαστούν μήνες προτού καθοριστεί πλήρως η αιτία.

Πηγή στις καναδικές υπηρεσίες ασφαλείας δήλωσε στο Ρόιτερ πως υπάρχουν ενδείξεις ότι ένας από τους κινητήρες είχε υπερθερμανθεί.

Η συντριβή σημειώθηκε μερικές ώρες αφού το Ιράν είχε εξαπολύσει πυραυλικές επιθέσεις εναντίον υπό την ηγεσία των ΗΠΑ δυνάμεων στο Ιράκ, οδηγώντας ορισμένους στην υπόθεση ότι το αεροπλάνο μπορεί να καταρρίφθηκε.

Η πρώτη εκτίμηση δυτικών υπηρεσιών πληροφοριών είναι πως πράγματι υπήρξε βλάβη κινητήρα του Μπόινγκ και δεν καταρρίφθηκε από κάποιον πύραυλο, σύμφωνα με πέντε πηγές προσκείμενες στις υπηρεσίες ασφαλείας -τρεις Αμερικανούς, έναν Ευρωπαίο και έναν Καναδό- που μίλησαν στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς υπό τον όρο να μην κατονομαστούν.

Στο Κίεβο, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι γνωστοποίησε ότι οι ουκρανικές αρχές εξετάζουν διάφορα πιθανά σενάρια για τα αίτια της συντριβής του Μπόινγκ.

Σε δήλωσή του που μεταδόθηκε από την ουκρανική τηλεόραση, ο Ζελένσκι απηύθυνε έκκληση να μην γίνονται προσπάθειες χειραγώγησης, να μη διαδίδονται φήμες, θεωρίες συνωμοσίας και πρόωρες εκτιμήσεις για το δυστύχημα.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας κήρυξε εξάλλου τη σημερινή ημέρα εθνικού πένθους στη χώρα.

Ο Ζελένσκι είπε ακόμη ότι θα επιδιώξει να μιλήσει με τον Ιρανό ομόλογό του, τον Χασάν Ροχανί, προκειμένου να του ζητήσει να ενταθεί η διμερής συνεργασία στην έρευνα για το δυστύχημα του 737-800.

Οι χώρες που έχουν γίνει δεκτές ως συμμετέχουσες στην έρευνα θα πρέπει να ορίσουν το πρόσωπο που θα εμπλακεί, αναφέρεται στην ιρανική έκθεση, όπου σημειώνεται ότι Ουκρανοί ειδικοί θα λάβουν μέρος σε αυτήν.

Καθώς η χώρα όπου το αεροσκάφος σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε, οι Ηνωμένες Πολιτείες, επιτρέπεται συνήθως να λάβει διαπίστευση βάσει μιας σύμβασης του ΟΗΕ, αλλά καμία πλευρά δεν έχει πει αν ερευνητές των ΗΠΑ θα σταλούν στο Ιράν.

Η Πολιτική Αεροπορία του Ιράν δεν ήταν διαθέσιμη προκειμένου να διευκρινίσει τη θέση της.

Οι εντάσεις ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη έχουν αυξηθεί με τη δολοφονία από τις Ηνωμένες Πολιτείες ενός ανώτατου Ιρανού στρατηγού την περασμένη Παρασκευή και η Τεχεράνη ανταπέδωσε με εκτόξευση πυραύλων εναντίον βάσεων στο Ιράκ όπου σταθμεύουν στρατιώτες των ΗΠΑ.

Το ουκρανικό αεροσκάφος απογειώθηκε από το αεροδρόμιο της Τεχεράνης στις 6:12 π.μ. τοπική ώρα και έλαβε άδεια να ανέβει σε ύψος 26.000 ποδών, σύμφωνα με την έκθεση -- συνετρίβη έξι λεπτά αργότερα κοντά στην πόλη Σαμπασάχρ.

Σοροί και ανθρώπινα μέλη από το σημείο του δυστυχήματος έχουν μεταφερθεί στο γραφείο του ιατροδικαστή για ταυτοποίηση, αναφέρεται στην έκθεση.

Ρούχα και παπούτσια βρίσκονται διάσπαρτα στο χωράφι όπου συνετρίβη το αεροπλάνο την Τετάρτη. Διασώστες με μάσκες στο πρόσωπο απλώνουν στο έδαφος σάκους.

Στο αεροπλάνο επέβαιναν 146 Ιρανοί, δέκα Αφγανοί, έντεκα Ουκρανοί, πέντε Καναδοί, τέσσερις Σουηδοί, σύμφωνα με την έκθεση, κάποιοι όμως είναι πολίτες άλλων χωρών.

Οι ουκρανικές αρχές ανακοίνωσαν πως μεταξύ των επιβαινόντων ήταν 82 Ιρανοί, 63 Καναδοί και 11 Ουκρανοί.

Η πτήση Τεχεράνη-Τορόντο μέσω Κιέβου ήταν δημοφιλής για τους Καναδούς ιρανικής καταγωγής που επισκέπτονταν το Ιράν καθώς δεν υπάρχουν απευθείας πτήσεις.

Ιράν: Η στιγμή της συντριβής του μοιραίου Boeing - Βίντεο

Ένα βίντεο το οποίο εικάζεται ότι δείχνει την συντριβή του μοιραίου Boeing 737-800 νοτιοδυτικά της Τεχεράνης κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Μια κάμερα ασφαλείας κοντά στο σημείο του δυστυχήματος δεν δείχνει το αεροσκάφος, αλλά καταγράφει μια μεγάλη λάμψη ενώ στη συνέχεια του βίντεο στο πλάνο φαίνονται συντρίμμια να εκτοξεύονται προς όλες τις κατευθύνσεις

