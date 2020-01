Καναδάς: Ένας νεκρός, τρεις τραυματίες από πυροβολισμούς στην Οτάβα

Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες είναι ο πρώτος απολογισμός του αιματηρού περιστατικού που έλαβε χώρα στην Οτάβα, πρωτεύουσα του Καναδά

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Gilmour μεταξύ των οδών Bank και Kent. Η αστυνομία και ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο λίγο πριν τις 7:30 π.μ. (ώρα Καναδά), καθώς υπήρξαν κλήσεις για πολλούς τραυματίες.

Η αστυνομία συνιστά στους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή.

LATEST VIDEO: One dead, three wounded in Gilmour St. shooting. One of the injured taken to CHEO. #ottnews pic.twitter.com/XakPk8CM5C