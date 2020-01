Συντριβή ουκρανικού Boeing με 180 επιβάτες στην Τεχεράνη - Δεν υπάρχουν επιζώντες

Ουκρανικό αεροσκάφος Boeing 737 με τουλάχιστον 170 επιβαίνοντες το οποίο είχε αναχωρήσει από το διεθνές αεροδρόμιο Ιμάμης Χομεϊνί της Τεχεράνης με προορισμό το Κίεβο συνετρίβη εξαιτίας τεχνικού προβλήματος λίγη ώρα μετά την απογείωσή του, μεταδίδει το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ISNA.

Τουλάχιστον δέκα ασθενοφόρα έχουν σπεύσει στον τόπο του δυστυχήματος, χωρίς να δώσει κάποιον προσωρινό απολογισμό.

Σύμφωνα με τον Ρεζά Τζαφαρζαντέχ, εκπρόσωπος της ιρανικού Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας, τον οποίο επικαλέστηκε το πρακτορείο ειδήσεων IRNA, το Μπόινγκ της Ukraine International Airlines αντιμετώπισε τεχνικά προβλήματα και συνετρίβη και στην περιοχή όπου κατέπεσε επιχειρούν σωστικά συνεργεία.

«Το αεροσκάφος έχει πάρει φωτιά (...). Στείλαμε συνεργεία [των υπηρεσιών έρευνας και διάσωσης] και (...) μπορεί να καταφέρουμε να σώσουμε κάποιους επιβάτες», είπε από τη δική του πλευρά ο Πιρχουσεΐν Κουλιβάντ, επικεφαλής των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών του Ιράν, στην κρατική τηλεόραση.

Ο Κουλιβάντ μίλησε για 170 επιβαίνοντες.

Τα πρακτορεία ειδήσεων IRNA, FARS και Tasnim έκαναν λόγο για συνολικά 180 επιβαίνοντες, επιβάτες και πλήρωμα, στο Boeing με προορισμό το Κίεβο.

Δεν υπάρχει ουσιαστικά καμία πιθανότητα να βρεθούν επιζώντες «στη ζωή» μετά τη συντριβή ουκρανικού αεροσκάφους Boeing 737 με τουλάχιστον 170 επιβαίνοντες που είχε απογειωθεί από την Τεχεράνη με προορισμό το Κίεβο και συνετρίβη εξαιτίας τεχνικών προβλημάτων, ανακοίνωσε η Ερυθρά Ημισέληνος.

