Ερντογάν: Η Τουρκία ξεκίνησε την αποστολή στρατευμάτων στη Λιβύη

Η Τουρκία ξεκίνησε την αποστολή στρατευμάτων στη Λιβύη ανακοίνωσε πριν από λίγο σε συνέντευξη του ο Ταγίπ Ερντογάν σύμφωνα με αραβικά και τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

«Τα σχέδια των Ελλήνων και των Ελληνοκυπρίων να μας φυλακίσουν στη Μεσόγειο απέτυχαν», είπε ο Ερντογάν, σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο Anadolu. «Ορισμένοι δεν αντέχουν τη ναυτική συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης», πρόσθεσε.

Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι μονάδες του τουρκικού στρατού έχουν ξεκινήσει να κινούνται προς τη Λιβύη, προκειμένου να διασφαλίσουν την σταθερότητα στην περιοχή.

Σύμφωνα με το τουρκικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Anadolu, ο Ερντογάν ανακοίνωσε πως η χώρα του ξεκίνησε την αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων στη Λιβύη, με σκοπό την ενίσχυση της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης Εθνικής Συμφιλίωσης, στην Τρίπολη, υπό τον πρωθυπουργό, Φαγιέζ αλ Σάρατζ. Ο Τούρκος πρόεδρος προέβη στην παραπάνω δήλωση κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξης εφ' όλης της ύλης, που παραχώρησε στους σταθμούς CNN Turk και Kanal D.

Στην ίδια συνέντευξη, αναφερόμενος στην ανακοίνωση που είχε εκδώσει πρόσφατα η Σαουδική Αραβία, καταδικάζοντας την αποστολή στρατευμάτων στην Τρίπολη, ο πρόεδρος της Τουρκίας απάντησε: «Δεν μας ενοχλεί η καταδίκη της Σαουδικής Αραβίας. Τουναντίον, εμείς καταδικάζουμε την ανακοίνωση του Ριάντ».

▪️"We have told all parties that turning #Iraq into a battlefield will harm the security of the region. After the death of #Soleimani, this process will not end here. Surely, there will be a follow-up." pic.twitter.com/5Ljd2QX2Ta