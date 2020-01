Ιρανοί χάκερς κατέλαβαν κυβερνητική ιστοσελίδα των ΗΠΑ

Θύμα χάκερς που υποστηρίζουν ότι είναι Ιρανοί έπεσε κυβερνητική σελίδα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Συγκεκριμένα όσοι χρήστες του διαδικτύου επιχείρησαν να μπουν στην ιστοσελίδα της Αμερικανικής Ομοσπονδιακής Βιβλιοθήκης (American Federal Depository Library Programme – FDLP) το Σάββατο, αντίκρισαν μια μαύρη σελίδα που έμοιαζε να είναι Ιρανική.

Σε αυτής αποτυπωνόταν μια φιγούρα του Ντόναλντ Τραμπ να δέχεται γροθιά στο πρόσωπο και αίμα να κυλά από το στόμα του.

Κάτω από την φωτογραφία αναφερόταν πως η σελίδα «χακαρίστηκε από ομάδα Ιρανών» ως ένα «μικρό δείγμα» των δυνατοτήτων τους, ενώ ανέφεραν πως η κίνησή τους γίνεται ως εκδίκηση για τον θάνατο του Στρατηγού Σουλεϊμανί.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ δήλωσε πως η σελίδα «κατέβηκε» μόλις έγινε αντιληπτό ότι «πειράχτηκε» ενώ δεν επιβεβαίωσε ότι οι υπεύθυνοι προέρχονται από το Ιράν.

