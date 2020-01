Πώς οι Αμερικανοί εξόντωσαν τον Ιρανό υποστράτηγο Σουλεϊμανί

Ο Ιρανός υποστράτηγος Κασέμ Σουλεϊμανί, ο επικεφαλής της Δύναμης Κουντς («Ιερουσαλήμ») των Φρουρών της Επανάστασης, είναι ανάμεσα στους νεκρούς της επίθεσης στο διεθνές αεροδρόμιο της Βαγδάτης το βράδυ της Πέμπτης. Νεκρός είναι επίσης ο Αμπού Μάχντι αλ Μουχάντις, δεύτερος τη τάξει στις Δυνάμεις Λαϊκής Κινητοποίησης, σύμφωνα με πολλούς αξιωματούχους. Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς μεταδίδει, επικαλούμενο αμερικανό αξιωματούχο που δεν κατονομάζει, ότι οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον δύο στόχων που συνδέονται με το Ιράν.

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή όταν τουλάχιστον τρεις ρουκέτες έπληξαν το διεθνές αεροδρόμιο της Βαγδάτης, τρεις ημέρες μετά την επίθεση χωρίς προηγούμενο εναντίον της αμερικανικής πρεσβείας στην πρωτεύουσα του Ιράκ από φιλοϊρανούς διαδηλωτές, ανέφεραν οι ιρακινές δυνάμεις ασφαλείας. «Τρεις ρουκέτες έπληξαν το διεθνές αεροδρόμιο της Βαγδάτης, κοντά σε αίθουσα διαχείρισης αερομεταφερόμενου φορτίου, με αποτέλεσμα να εκραγούν δύο αυτοκίνητα», σύμφωνα με ανακοίνωση του ιρακινού στρατού.

Major news coming out of Iraq : A direct hit results in the death of Abu Mahdi Al Muhandis and General Qassem Sulaimani (Iranian leader of Quds force) , their convoy coming out of Baghdad international Airport, we are awaiting an official press release to confirm from either side pic.twitter.com/UOtZI1pF5G