Τραγωδία στο Καζακστάν: Συντριβή αεροπλάνου με 100 επιβάτες

Τραγωδία στο Καζακστάν με την συντριβή αεροπλάνου!

Ο ακόμη προσωρινός απολογισμός της συντριβής αεροσκάφους Fokker-100 σε προάστιο της Αλμάτι τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα έγινε βαρύτερος, αυξήθηκε σε 14 νεκρούς και 35 τραυματίες, εκ των οποίων οι 22 βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, ανακοίνωσαν οι δημοτικές αρχές της πόλης του Καζακστάν.

Νωρίτερα, το υπουργείο Εσωτερικών είχε ανακοινώσει ότι οι νεκροί στη συντριβή του αεροπλάνου της εταιρείας Bek Air με 95 επιβάτες και πενταμελές πλήρωμα ήταν τουλάχιστον εννέα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του αεροδρομίου του Αλμάτι, από το δυστύχημα υπάρχουν και επιβάτες οι οποίοι κατάφεραν να επιβιώσουν. Οπως τονίζουν στην ανακοίνωση που έδωσαν και στο Facebook, το αεροπλάνο προσέκρουσε σε διώροφο κτίριο, αφού έχασε ύψος και χτύπησε σε έναν φράχτη.

Οι αρχές του Καζακστάν ανακοίνωσαν ότι αναστέλλεται η λειτουργία της αεροπορικής εταιρείας Bek Air έως ότου διαλευκανθούν τα αίτια και οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το πολύνεκρο δυστύχημα στο οποίο ενεπλάκη νωρίτερα το αεροσκάφος.

Footage from the scene after Bek Air passenger plane carrying 100 people crashes into building in Almaty, Kazakhstan #Kazakhstan #kazakhstanplane #planecrash #planecrashes #plane #bekair #bekairplane pic.twitter.com/zTgH52gc4L