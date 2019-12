Βρετανία: Σαρωτική νίκη Τζόνσον, προαναγγέλει παραίτηση ο Κόρμπιν - Η επόμενη μέρα

Οι Συντηρητικοί του πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον εξασφάλισαν την πλειοψηφία των εδρών στη Βουλή των Κοινοτήτων, μεταδίδει το τηλεοπτικό δίκτυο ITV επικαλούμενο μια δική του καταμέτρηση.

Με βάση το επίσημο έξιτ πολ, οι Τόρις προβλεπόταν να εξασφαλίσουν 368 έδρες. Με 595 από τις συνολικά 650 έδρες του κοινοβουλίου να έχουν κριθεί, οι Συντηρητικοί εξασφαλίζουν τις 326 μέχρι στιγμής, σύμφωνα με την καταμέτρηση του ITV.

Την ίδια πρόβλεψη, ότι δηλαδή οι Συντηρητικοί θα έχουν την πλειοψηφία των εδρών στην επόμενη Βουλή των Κοινοτήτων, μετέδωσε επίσης η βρετανική δημόσια τηλεόραση, το δίκτυο BBC.

Τζόνσον: Η κυβέρνηση των Συντηρητικών «εξασφάλισε ισχυρή νέα εντολή»

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον δήλωσε πως πράγματι, η κυβέρνηση των Συντηρητικών φαίνεται πως εξασφάλισε νέα, ισχυρή εντολή στις πρόωρες βουλευτικές εκλογές.

«Σε αυτό το στάδιο πράγματι φαίνεται ότι (...) η κυβέρνηση των Συντηρητικών έλαβε ισχυρή νέα εντολή, να ολοκληρώσει το Brexit κι όχι μόνο να ολοκληρώσει το Brexit, αλλά να ενώσει αυτή τη χώρα και να την οδηγήσει μπροστά», είπε ο Τζόνσον, αφού ενημερώθηκε πως κέρδισε — όπως αναμενόταν από τους περισσότερους — τη βουλευτική έδρα που διεκδικούσε στο Όξμπριτζ.

«Νομίζω ότι αυτές θα αποδειχθούν ιστορικές εκλογές, που μας δίνουν τώρα, σε αυτή τη νέα κυβέρνηση, την ευκαιρία να σεβαστούμε τη δημοκρατική βούληση του βρετανικού λαού, να αλλάξουμε αυτή τη χώρα προς το καλύτερο και να αφήσουμε ελεύθερες τις δυνατότητες ολόκληρου του λαού αυτής της χώρας».

«Αυτό θα κάνουμε τώρα, κι αν είμαστε αρκετά τυχεροί και κερδίσουμε την εξουσία τότε η δουλειά μας θα αρχίσει σήμερα», πρόσθεσε ο ηγέτης των συντηρητικών.

Κόρμπιν: Δεν θα ηγηθώ του κόμματος σε οποιεσδήποτε μελλοντικές εκλογές

Ο ηγέτης του βρετανικού αντιπολιτευόμενου Εργατικού Κόμματος Τζέρεμι Κόρμπιν δήλωσε πως δεν θα ηγηθεί του κόμματος στις επόμενες εκλογές, αφού παραδέχθηκε πως ήταν μια «πολύ απογοητευτική νύκτα».

«Είναι προφανώς μια πολύ απογοητευτική νύκτα για το Εργατικό Κόμμα με το αποτέλεσμα που έχουμε», δήλωσε ο Κόρμπιν αφού κέρδισε την έδρα του στο βόρειο Λονδίνο.

«Δεν θα ηγηθώ του κόμματος σε οποιεσδήποτε μελλοντικές γενικές εκλογές», δήλωσε προσθέτοντας πως το κόμμα χρειάζεται να στοχασθεί και πως θα ηγηθεί του κόμματος όσο αυτό θα συζητεί για το μέλλον του.

Οι Τόρις αποσπούν έδρες-προπύργια των Εργατικών

Τον στρατηγικό στόχο του να «σπάσει» το αποκαλούμενο «κόκκινο τείχος» στις εκλογικές περιφέρειες στα Μίντλαντς, στην βόρεια Αγγλία και στην Ουαλία, κερδίζοντας προπύργια των Εργατικών εδώ και δεκαετίες, δείχνει μεταξύ άλλων το exit poll της εταιρίας Ipsos Mori για τα αποτελέσματα της κατανομής των εδρών, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας.

Με βάση τις πληροφορίες επί του αποτελέσματος του exit poll, οι Εργατικοί φέρονται να χάνουν περιφέρειες-κλειδιά: Γουόρκινγκτον, Ρέξαμ, Ντάντλεϊ Νορθ, Γουέικφιλντ, Ντιούσμπουρι, Στοκ ον Τρεντ, Μπλάιθ Βάλεϊ κ.ά. Χαρακτηριστικό ως προς τις απώλειες του Εργατικού κόμματος σε αυτές τις περιοχές είναι το γεγονός ότι ακόμη και αν κάποιες εκλογικές περιφέρειες παραμείνουν στα χέρια του κόμματος (Νιούκαστλ, Σάντερλαντ), παρατηρείται μετακίνηση ψήφων προς τους Τόρις κατά ποσοστό 11%.

Αναλυτές της εταιρίας που διενήργησε το έξιτ πολ αναφέρουν ότι εάν επαληθευτούν τα ευρήματα του, ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον θα τα έχει πάει καλύτερα σε αριθμούς εδρών από ότι η Μάργκαρετ Θάτσερ το 1979 (339 έδρες), αλλά χειρότερα από το αποτέλεσμα που κέρδισε το 1983 και το 1987 (397 και 376, αντίστοιχα). Αντίθετα, η επίδοση του επικεφαλής των Εργατικών Τζέρεμι Κόρμπιν θα είναι η χειρότερη για οποιονδήποτε αρχηγό του κόμματος τα τελευταία 40 χρόνια και πλέον.

Για τους Φιλελεύθερους Δημοκράτες, θα πρόκειται για απογοητευτικό αποτέλεσμα, καθώς φαίνεται να εξασφαλίζουν μόλις μία περισσότερη έδρα από το 2017 και πάντως πολύ λιγότερες από αυτές που προέβλεπαν (21). Θα πρόκειται για την τρίτη χειρότερη επίδοση τα 31 χρόνια της σύγχρονης ιστορίας του κόμματος.

Οι επόμενοι σταθμοί μετά τις βρετανικές εκλογές

Ακολουθούν οι ημερομηνίες των επόμενων μεγάλων σταθμών στη μακρά και κοπιώδη διαδικασία του Brexit μετά τη νίκη του Συντηρητικού Κόμματος του βρετανού πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον, σύμφωνα με το έξιτ πολ.

-- 13 Δεκεμβρίου: μια νέα κυβέρνηση

Aν τα επίσημα αποτελέσματα επιβεβαιώσουν τη δημοσκόπηση στην έξοδο των εκλογικών τμημάτων η οποία δίνει το Συντηρητικό Κόμμα νικητή με απόλυτη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, ο Μπόρις Τζόνσον θα πάει κατ' ευθείαν στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ για να πάρει και πάλι πρωθυπουργική εντολή από τη βασίλισσα Ελισάβετ ΙΙ.

-- 17 Δεκεμβρίου: νέα σύνοδος του κοινοβουλίου

Οι νεοεκλεγέντες βουλευτές στη Βουλή των Κοινοτήτων θα επιλέξουν τον «speaker» τους (πρόεδρο). Κατά πάσα πιθανότητα θα ανανεώσουν τη θητεία του Λίντσεϊ Χόιλ, ο οποίος είχε εκλεγεί λίγο πριν από τη λήξη της τελευταίας κοινοβουλευτικής συνόδου ως διάδοχος του Τζον Μπέρκοου.

Θα πραγματοποιηθεί η ορκωμοσία των 650 βουλευτών.

-- 19 Δεκεμβρίου: η ομιλία της βασίλισσας

Αν ο Μπόρις Τζόνσον κερδίσει πράγματι τις εκλογές, θα ανακοινώσει γρήγορα το νομοθετικό χρονοδιάγραμμά του με την ομιλία της βασίλισσας.

Σύμφωνα με την παράδοση, η βασίλισσα θα διαβάσει τον κατάλογο των νομοθετικών κειμένων που ο Τζόνσον ελπίζει να θέσει σε εφαρμογή στη διάρκεια τελετής ενώπιον της μη αιρετής άνω βουλής του βρετανικού κοινοβουλίου, της Βουλής των Λόρδων.

Δεδομένου ότι η προηγούμενη ομιλία της βασίλισσας ήταν τον Οκτώβριο και εξαιτίας της εγγύτητας των Χριστουγέννων, προβλέπεται ένα πιο ελαφρύ πρόγραμμα, χωρίς βασιλικά διάσημα ούτε ιππικό.

-- 31 Ιανουαρίου: Brexit

Το Ηνωμένο Βασίλειο πρόκειται να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 31 Ιανουαρίου, ημερομηνία που έχει ήδη αναβληθεί τρεις φορές μετά το δημοψήφισμα του 2016.

Αν ο Μπόρις Τζόνσον κερδίσει πράγματι την απόλυτη πλειοψηφία, θα επιδιώξει να έχει υιοθετηθεί μέχρι τότε από το κοινοβούλιο η συμφωνία διαζυγίου, την οποία διαπραγματεύθηκε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να εξασφαλίσει μια ήπια έξοδο.

-- 1η Ιουλίου: καταληκτική ημερομηνία για ενδεχόμενη παράταση της μεταβατικής περιόδου

Μετά την αποχώρηση από την ΕΕ, η χώρα θα εισέλθει σε μια μεταβατική φάση στην οποία οι σχέσεις της με τους 27 θα παραμείνουν οι ίδιες μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Η προθεσμία αυτή πρέπει να επιτρέψει στα δύο μέρη να συνάψουν μια νέα σχέση όσον αφορά το εμπόριο και την ασφάλεια. Το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί επίσης να θελήσει να παρατείνει αυτή την περίοδο για ένα ή δύο χρόνια, όμως οφείλει να ενημερώσει την ΕΕ για το σχετικό αίτημά του πριν από την 1η Ιουλίου.

-- 31 Δεκεμβρίου: τέλος της μεταβατικής περιόδου

Πρόκειται για το τέλος των δεσμών ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο όπως υπήρξαν επί 47 χρόνια. Χωρίς νέα συμφωνία ή παράταση της μεταβατικής περιόδου, το εμπόριο και οι μεταφορές, μεταξύ άλλων, κινδυνεύουν με μεγάλες αναταράξεις.

Conservatives win overall majority in 2019 UK general election, passing threshold of 326 seats, with more seats yet to declare #BBCElection #GE2019 https://t.co/KV6XxHEREW pic.twitter.com/BfFGazsI83