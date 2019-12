Πυροβολισμοί στο Νιού Τζέρσεϊ - Μεγάλη κινητοποίηση αστυνομίας και FBI

Συναγερμός έχει σημάνει στο Νιου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ μετά από πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα αμερικανικά ΜΜΕ ένας άνδρας και μία γυναίκα άνοιξαν πυρ και τραυμάτισαν έναν αστυνομικό. Οι αστυνομικοί ανταπέδωσαν τα πυρά και σύμφωνα με όσα δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας η περιοχή θύμιζε «πεδίο μάχης».

Αστυνομικοί και πράκτορες του FBI έχουν κατακλύσει την περιοχή.

Several people were helped out of gunfire by police. pic.twitter.com/AojtGkIlXG