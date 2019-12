Τσεχία: Εξι νεκροί από πυροβολισμούς σε νοσοκομείο

Σε έξι ανήλθαν οι νεκροί από το επεισόδια με πυροβολισμούς σε νοσοκομείο της βορειοανατολικής πόλης της Τσεχίας Οστράβα, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Ανταμ Βόιτσεκ.



H αστυνομία αναζητεί τον ύποπτο που άνοιξε πυρ, όπως ανέφερε στο Twitter. Νωρίτερα, ο υπουργός Εσωτερικών έκανε λόγο για «πολλούς νεκρούς».



Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ ο δράστης, που φορούσε κόκκινη ζακέτα, φέρεται να άνοιξε πυρ σε εξωτερικό χώρο το νοσοκομείου, χωρίς να προσδιορίζεται ακριβώς.



Η αστυνομία λίγο αργότερα έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφία του υπόπτου

Police have led a man in handcuffs out of Ostrava hospital where shooting left six dead. They are refusing to confirm if he is the shooting suspect. https://t.co/MJ0uyJbHSz