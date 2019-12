Νέα Ζηλανδία: "Δεν εντοπίσαμε κανένα ίχνος ζωής" - Άκαρπες οι έρευνες για επιζώντες

Η αστυνομία της Νέας Ζηλανδίας ανακοίνωσε ότι δεν αναμένει να βρει άλλους επιζώντες έπειτα από την έκρηξη του ηφαιστείου Ουακατάνε στο νησί Γουάιτ από την οποία έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος πέντε ανθρώπων.

Σύμφωνα με το Reuters, έως και 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν από την έκρηξη – το Γαλλικό Πρακτορείο κάνει λόγο για 18 τραυματίες.

Ο ραδιοφωνικός σταθμός Radio New Zealand μετέδωσε ότι η κατάσταση μερικών από τους τραυματίες είναι σοβαρή.

«Δεν εντοπίσαμε κανένα ίχνος ζωής», ανέφερε η αστυνομία έπειτα από τις αναγνωριστικές πτήσεις που πραγματοποίησαν ελικόπτερα και άλλα αεροσκάφη πάνω από το νησί μετά την έκρηξη του ηφαιστείου στη Νέα Ζηλανδία.

«Η αστυνομία θεωρεί ότι όποιος θα μπορούσε να έχει απομακρυνθεί ζωντανός από το νησί, διασώθηκε την ώρα της εκκένωσης», σημειώνει η ανακοίνωση.

Η αστυνομία ανακοίνωσε νωρίτερα ότι την ώρα της έκρηξης λιγότεροι από 50 άνθρωποι βρίσκονταν στο νησί. Οι διασώστες δεν μπορούν να προσεγγίσουν εξαιτίας του φόβου για νέα έκρηξη, ενώ αυτή τη στιγμή είναι νύχτα στη Νέα Ζηλανδία.

There has been an eruption on White Island, and our aviation meteorologists have issued a volcanic ash advisory for the area. Image from @gnsscience https://t.co/VNqvEljWbT ^AJ pic.twitter.com/sMzhcm8CTw

My god, White Island volcano in New Zealand erupted today for first time since 2001. My family and I had gotten off it 20 minutes before, were waiting at our boat about to leave when we saw it. Boat ride home tending to people our boat rescued was indescribable. #whiteisland pic.twitter.com/QJwWi12Tvt