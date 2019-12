Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε Τουρκία: Προκλητική η συμφωνία με Λιβύη - Μόσχα: Δείξτε σύνεση

Μια εβδομάδα μετά τη συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης για τα θαλάσσια σύνορα που έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση της Ελλάδας, τοποθετήθηκαν για το θέμα Ουάσινγκτον και Μόσχα.

Η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ είναι ξεκάθαρη ότι το μνημόνιο των δύο χωρών είναι ενέργεια προκλητική και μη χρήσιμη

Ωστόσο η αμερικανική διπλωματία παροτρύνει τα εμπλεκόμενα μέρη, άρα εμμέσως και την Ελλάδα, σε συνομιλίες για την επίλυση των διαφορών μέσω διαπραγματεύσεων.

Σε ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ, εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ υπενθύμισε ότι οι ΗΠΑ δεν παίρνουν γενικά θέση στις διαφωνίες για τα θαλάσσια σύνορα άλλων κρατών. Παρόλα όμως αυτά, κάλεσε «όλες τις πλευρές να απέχουν από ενέργειες που ενέχουν τον κίνδυνο να αυξήσουν τις εντάσεις στην ανατολική Μεσόγειο σε μια ευαίσθητη χρονικά στιγμή».

Κληθείς να σχολιάσει τις τελευταίες εξελίξεις, ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών παρατήρησε ότι «αυτές οι εξελίξεις δείχνουν τον κίνδυνο η σύγκρουση στη Λιβύη να λάβει ευρύτερες περιφερειακές διαστάσεις και την επείγουσα ανάγκη να εργαστούν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μέσω διαπραγματεύσεων για την επίτευξη μιας λύσης».

Η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ στα αγγλικά

While the United States generally does not take a position on other states’ maritime boundary disputes, we call on all parties to refrain from all actions that risk heightening tensions in the Eastern Mediterranean at this sensitive time. These developments highlight the risk of the Libyan conflict taking on wider regional dimensions and the urgent need for all interested parties to work toward a negotiated solution. In particular, the announcement of a signed Turkish-GNA delimitation memorandum of understanding has raised tensions in the region and is unhelpful and provocative.

Η στάση της Ρωσίας

Χλιαρή ήταν την ίδια στιγμή η τοποθέτηση της ρωσικής πλευράς η οποία υπενθυμίζεται ότι έχει εγκαθιδρύσει στενές σχέσεις συνεργασίας με την Άγκυρα

Σχεδόν σαν να υιοθετεί τακτική ίσων αποστάσεων η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ Ζσχάροβα

κάλεσε Τουρκία και Λιβύη να επιδείξουν σύνεση και να μη επιδεινώσουν την ήδη δύσκολη κατάσταση στην Λιβύη και την περιοχή της Μεσογείου.

«Ευελπιστούμε ότι τα μέρη που υπέγραψαν τα προαναφερθέντα μνημόνια θα επιδείξουν πολιτική σύνεση και δεν θα προβούν σε βήματα τα οποία είναι ικανά να οξύνουν ακόμα περισσότερο την ούτως ή άλλως δύσκολη κατάσταση στη Λιβύη και συνολικά στη Μεσόγειο» ανέφερε συγκεκριμένα η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.

Κληθείσα να σχολιάσει το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψαν η Τουρκία και η Λιβύη σχετικά με την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, η κ. Ζαχάροβα δήλωσε πως μια νομική αξιολόγηση αυτών των εγγράφων μπορεί να δοθεί μόνο αφού εξεταστεί το περιεχόμενό τους, το οποίο προς το παρόν δεν ανακοινώνεται.

protothema