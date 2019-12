Ένταση ανάμεσα σε Μακρόν-Τραμπ μπροστά στις κάμερες: Ας είμαστε σοβαροί

Την αντίδραση του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν προκάλεσε μία ατάκα του Αμερικανού πρόεδρου στη συζήτηση για το Ισλαμικό Κράτος. Αφού ο Ντόναλντ Τραμπ επέμεινε ότι το ISIS έχει ηττηθεί απευθύνθηκε στον Μακρόν λέγοντας του «θα ήθελες μερικούς καλούς μαχητές του ISIS; Θα μπορούσα να στους δώσω. Μπορείς να διαλέξεις όποιον θέλεις».

Ο Μακρόν αντέδρασε άμεσα και φρόντισε να το δείξει στον Αμερικανό πρόεδρο. «Ας είμαστε σοβαροί», είπε ο Γάλλος πρόεδρος και εξήγησε ότι οι μαχητές του ISIS που προέρχονται από την Ευρώπη είναι μόνο ένα πολύ μικρό μέρος του συνολικού προβλήματος, καθώς όπως σημείωσε κυρίως οι μαχητές του ISIS προέρχονται από τη Συρία, το Ιράκ και την ευρύτερη περιοχή.

In tense exchange over ISIS fighters, French Pres. Macron tells Pres. Trump, "The number one priority, because it's not yet finished, is to get rid of ISIS."



"It's not yet done. I'm sorry to say that. You still have fighters in this region." https://t.co/NEDf9tBdrP pic.twitter.com/ljt8unAEks