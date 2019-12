Ίλιγγος στον Άλκη Δαυίδ: Καταδικάστηκε να πληρώσει 58 εκατ. δολ. για ....

Με την κατηγορία της σεξουαλικής παρενόχλησης από πρώην εργαζόμενές του έχει έρθει αντιμέτωπος ο Ελληνοκύπριος πολυεκατομμυριούχος Άλκης Δαυίδ, ενώ για άλλη μια φορά η υπόθεσή του απασχολεί τη δικαιοσύνη.



Ο εκκεντρικός κληρονόμος του Ανδρέα Δαυίδ και μεγαλομέτοχος του ομίλου Λεβέντη-Δαυίδ, που έχει στην ιδιοκτησία του εργοστάσια εμφιάλωσης της Coca-Cola σε 28 χώρες, καλείται από δικαστήριο του Λος Άντζελες να πληρώσει 58 εκατομμύρια δολάρια σε μια βοηθό του.



Σύμφωνα με τα αμερικανικά ΜΜΕ, το Ανώτατο Δικαστήριο του Λος Άντζελες δικαίωσε τη Μαχίμ Καν, η οποία υπήρξε βοηθός παραγωγής στις εταιρίες μέσων μαζικής ενημέρωσης του Δαυίδ, Film On TV και Alki David Productions Inc., με μια αποζημίωση που θεωρείται από τις μεγαλύτερες που έχουν δοθεί σε παρόμοιες υποθέσεις και όπως είπε η δικηγόρος της ενάγουσας μια από τις μεγαλύτερες αποζημιώσεις στη νομική ιστορία των ΗΠΑ.



Η αποζημίωση έχει και χαρακτήρα δικαιωματικό, καθώς η Καν διεκδίκησε το δικαίωμά της να μη σιωπήσει, ακολουθώντας το κίνημα "Me Too".



Οι συνήγοροι της Καν προσκόμισαν αποδεικτικά στοιχεία που ανέφεραν ότι δύο με τρεις φορές την εβδομάδα, ο Άλκις Δαυίδ την άρπαζε από το λαιμό και την υποχρέωνε να προσποιηθεί στοματικό σεξ, ενώ την παρενοχλούσε σεξουαλικά συστηματικά και με άλλους τρόπους.



Ο Δαυίδ όπως ήταν αναμενόμενο αρνήθηκε τις κατηγορίες και δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο. Ο 51χρόνος κροίσος τα τελευταία χρόνια έχει βρεθεί πολλές φορές κατηγορούμενος για περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης. Μόλις τον περασμένο μήνα καταδικάστηκε να καταβάλει στην πρώην υπάλληλό του Λόρεν Ριβς 3.500.000 ευρώ. Η Ριβς, που ήταν σεναριογράφος στη Film On TV κατήγγειλε ότι ο Δαυίδ «κατέβασε το παντελόνι και πίεσε το κεφάλι μου στον καβάλο του».



Τον Απρίλιο δικαστήριο της Καλιφόρνιας καταδίκασε τον 51χρονο επιχειρηματία να καταβάλει συνολική αποζημίωση 10.000.000 ευρώ στην Τσέισετι Τζόουνς, η οποία ισχυρίστηκε ότι ο Δαυίδ την απέλυσε όταν αρνήθηκε να κάνει σεξ μαζί του. Ο επιχειρηματίας ήρθε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό μαζί της και τελικά θα καταβάλει συνολικά 7.670.000 ευρώ. Έναν μήνα αφότου ήρθε αντιμέτωπος με την πρώτη αγωγή πρώην υπαλλήλου του για σεξουαλική παρενόχληση ο ομογενής δισεκατομμυριούχος είχε μπλεξίματα στην Καραϊβική.