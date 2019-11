Νέα τουρκική πρόκληση με Navtex νότια της Ρόδου

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της υπογραφής μνημονίου κατανόησης μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης για τις θαλάσσιες ζώνες, που προκάλεσε τις αντιδράσεις Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου, η Άγκυρα κλιμακώνει τις προκλήσεις δεσμεύοντας με Navtex περιοχή νότια της Ρόδου και ανατολικά της Καρπάθου για ασκήσεις του Πολεμικού της Ναυτικού.

Συγκεκριμένα, η Τουρκία γνωστοποιεί με την σχετική οδηγία, ότι προγραμματίζει άσκηση για τις 2 Δεκεμβρίου, διάρκειας 4 ωρών, σε περιοχή νότια της Ρόδου και ανατολικά της Καρπάθου.

TURNHOS N/W : 1425/19

MEDITERRANEAN SEA

MILITARY EXERCISES, ON 02 DEC 19 FROM 0600Z TO 1000Z IN AREA BOUNDED BY;

35 30.00 N - 027 40.00 E

35 00.00 N - 027 15.00 E

34 40.00 N - 028 00.00 E

35 20.00 N - 028 20.00 E

CAUTION ADVISED.

