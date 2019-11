Τρόμος στην Ευρώπη από τις αιματηρές επιθέσεις σε Λονδίνο και Χάγη

Ο 28χρονος Ουσμάν Καν είναι ο δράστης της τρομοκρατικής - σύμφωνα με τις αρχές - επίθεσης που σημειώθηκε χθες στη Γέφυρα του Λονδίνου, ανακοίνωσε η βρετανική αστυνομία που ταυτοποίησε τον άνδρα που σκότωσε με μαχαίρι δύο ανθρώπους, πριν πέσει νεκρός από αστυνομικά πυρά.

Ο Καν είχε καταδικαστεί για τρομοκρατικά αδικήματα και αποφυλακίστηκε πέρσι.

«Το άτομο αυτό ήταν γνωστό στις αρχές και είχε καταδικαστεί το 2012 για τρομοκρατικά αδικήματα», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής αστυνομίας του Ηνωμένου Βασιλείου, Νιλ Μπάσου.

«Αποφυλακίστηκε υπό όρους τον Δεκέμβριο του 2018 και το βασικό σημείο της έρευνας τώρα είναι να διαπιστώσουμε πως κατόρθωσε να διαπράξει αυτή την επίθεση», τόνισε, συμπληρώνοντας πως βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες σε μια τοποθεσία στην κομητεία του Στάφορντσιρ στην κεντρική Αγγλία.

«Συνταρακτικό» χαρακτήρισε το θάνατο των δύο πολιτών μετά τα γεγονότα στη Γέφυρα του Λονδίνου ο πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος τόνισε ότι θα αυξηθεί η αστυνομική παρουσία στους δρόμους του Λονδίνου μετά την επίθεση

Λίγο πριν ξεκινήσει η σύσκεψη της ομάδας «Κόμπρα», ο Μπόρις Τζόνσον, δήλωσε ότι υποστηρίζει εδώ και καιρό πως «πρόκειται για λάθος να επιτρέπεται σε σοβαρούς και βίαιους εγκληματίες να αποφυλακίζονται νωρίς» και ότι «θα πρέπει να ενισχυθούν οι αρμόζουσες ποινές για τους επικίνδυνους εγκληματίες, ειδικά για τρομοκράτες». Αρνήθηκε, ωστόσο, να διευκρινίσει εάν ο ένοπλος δράστης ήταν γνωστός στις υπηρεσίες ασφάλειας ή στην αστυνομία πριν να συμβεί το περιστατικό.

Εξάλλου, ανέφερε ότι οι προεκλογική εκστρατεία τόσο των Τόρις όσο και των κομμάτων της αντιπολίτευσης, στο Λονδίνο, αναβάλλεται.

Τρεις τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι στη Χάγη

Τρεις είναι οι τραυματίες από την επίθεση με μαχαίρι που εξαπέλυσε ένας άνδρας σε κεντρικό εμπορικό δρόμο της Χάγης, όπως ανέφερε η αστυνομία.

Σε εξέλιξη είναι το ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του υπόπτου.

Μια περιοχή κοντά στο ιστορικό κέντρο της πόλης έχει αποκλειστεί και δεκάδες περιπολικά και ασθενοφόρα βρίσκονται επί τόπου, και ελικόπτερα συνδράμουν στις έρευνες.

Σύμφωνα με ολλανδικά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης έβαλε στο στόχαστρο συγκεκριμένα πρόσωπα και για αυτό έχει αποκλειστεί η πιθανότητα τρομοκρατικής επίθεσης. Οι αστυνομικές αρχές ωστόσο δεν έχουν διευκρινίσει μέχρι στιγμής αν αντιμετωπίζουν την επίθεση ως έγκλημα του κοινού ποινικού δικαίου.

Ο ύποπτος που καταζητείται από τις αρχές είναι ένας άνδρας 45-50 ετών, πιθανότατα βορειοαφρικανικής καταγωγής, που φοράει γκρίζα αθλητική φόρμα και μαύρο τζάκετ.

Η επίθεση έγινε την ώρα που πολλοί κάτοικοι και επισκέπτες της πόλης έκαναν τα ψώνια τους, για να επωφεληθούν από τις εκπτώσεις της Black Friday.

Συναγερμός για οβίδα που εντοπίστηκε στο σάκο ταξιδιώτη

Ο σιδηροδρομικός σταθμός Gare du Nord στο Παρίσι εκκενώθηκε μερικώς και για σύντομο χρονικό διάστημα νωρίς το βράδυ της Παρασκευής έπειτα από τον εντοπισμό μιας αδρανούς οβίδας που βρέθηκε μέσα στο σάκο ενός ταξιδιώτη, ο οποίος και συνελήφθη, έγινε γνωστό από συγκλίνουσες πηγές.

Ο άνδρας που ελέγχθηκε τυχαία από αστυνομικούς στον σιδηροδρομικό σταθμό, είχε στην κατοχή του ένα «αδρανές πυρομαχικό» το οποίου παρέδωσε στους αστυνομικούς, δήλωσε μια πηγή της αστυνομίας. Σύμφωνα με μια πηγή κοντά στην έρευνα, ο άνδρας είναι στρατιώτης.

Σύμφωνα με την αστυνομία του Παρισιού, η ανακάλυψη αυτής της «οβίδας» μέσα στην αποσκευή του ταξιδιώτη οδήγησε στην σύλληψή του και σε «μερική εκκένωση» του σταθμού για λόγους ασφαλείας.

Φωτογραφίες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξαν εκατοντάδες ανθρώπους να έχουν συγκεντρωθεί στον προαύλιο χώρο του σιδηροδρομικού σταθμού, που εξυπηρετεί καθημερινά 700.000 ταξιδιώτες.

Το περιστατικό προκάλεσε προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας και έληξε περίπου στις 22:10 ώρα Ελλάδας.

#BREAKING: It happened in #Hague, #Netherlands an hour ago. Two Islamists carried-out knife attack against civilians similar to #LondonBridgeAttack. #EU is filled-up with extremists & those so-called Liberal/ Leftist politicians have helped it to happen.#LondonBridge #DenHaag pic.twitter.com/X0z2QKub8P