Συναγερμός στο Λονδίνο: Πυροβολισμοί στο London Bridge - Νεκρός ο δράστης

Συναγερμός έχει σημάνει στο Λονδίνο καθώς υπάρχουν αναφορές για πυροβολισμούς στη γέφυρα της πόλης.

Άνδρας οπλισμένος με μαχαίρι τραυμάτισε άνδρα κοντά στη γέφυρα London Bridge.

Αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο και απέκλεισαν τις γύρω περιοχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης έπεσε νεκρός από πυρά των αστυνομικών αρχών.

Το παρακάτω βίντεο είναι λίγα δευτερόλεπτα αφού άνδρες της αστυνομίας πυροβόλησαν τον ύποπτο:

Someone just shot on London Bridge #london @BBCBreaking @SkyNews pic.twitter.com/qVk5IPmofb