Νέος ισχυρός σεισμός 5,3 Ρίχτερ στην Αλβανία - Η στιγμή της κατάρρευσης κτίριου με παγιδευμένους

Νέα ισχυρή σεισμική δόνηση σημειώθηκε πριν από λίγο στην Αλβανία.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο ο σεισμός είχε μέγεθος 5,3 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ και το εστιακό του βάθος εντοπίζεται στα 10 χιλιόμετρα.

Ο σεισμός είχε το ίδιο επίκεντρο με τον μεγάλο σεισμό των 6,4 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ που μετρά ήδη 30 ανθρώπινες ζωές 700 τραυματίες και ανυπολόγιστες υλικές καταστροφές. Το εστιακό του βάθος ήταν 10 χιλιόμετρα. Ο νέος δυνατός σεισμός ανάγκασαν όλα τα σωστικά συνεργεία να διακόψουν για λόγους ασφαλείας για λίγο τις έρευνες για την ανεύρεση επιζώντων στα συντρίμμια.

Στη διάρκεια ισχυρού μετασεισμού, μισογκρεμισμένο κτίριο στο Δυρράχιο καταρρέει πλήρως μπροστά στις κάμερες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στα ερείπια του κτιρίου βρίσκονταν παγιδευμένα άτομα, αν και ακόμα δεν υπάρχει επιβεβαίωση.

