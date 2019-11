Γαλλία: Αγνοούμενοι και τραυματίες με την κακοκαιρία

Σοβαρές πλημμύρες από τις έντονες βροχοπτώσεις στη Νότια Γαλλία. Κλειστοί δρόμοι, διακοπή δρομολογίων τρένων και έκκληση των αρχών στους κατοίκους να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

Κακοκαιρία σαρώνει την νότισα Γαλλία.

Δύο άνθρωποι αγνοούνται και ακόμη δύο τραυματίστηκαν, ενώ εκατοντάδες νοικοκυριά πλημμύρισαν στην Κυανή Ακτή μετά τις έντονες βροχοπτώσεις που προκάλεσαν σοβαρές πλημμύρες.

Οι δύο αγνοούμενοι είναι ένας άνδρας 77 ετών και ένας άνθρωπος που έπεσε στο νερό.

Στα δύο διαμερίσματα της Γαλλίας που έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό από τη μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας, τις Παράκτιες Άλπεις και την Βαρ, οι 1.600 πυροσβέστες που έχουν κινητοποιηθεί έχουν λάβει χιλιάδες κλήσεις από την Παρασκευή.

Μία 39χρονη γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά όταν την παρέσυρε κύμα, ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία του Μονακό, ενώ ένας 78χρονος άνδρας νοσηλεύεται με υποθερμία, αλλά χωρίς να φέρει σοβαρά τραύματα, αφού βρέθηκε εγκλωβισμένος ανάμεσα σε δέντρα που παρασύρθηκαν από κατολίσθηση.

Οι αρχές εξέφρασαν την ανησυχία ότι τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα συνεχίσουν και υπογράμμισαν χθες Σάββατο το βράδυ ότι, με δεδομένη την αύξηση της έντασης των βροχοπτώσεων και την τρέχουσα κατάσταση των υδάτων, «οι πλημμύρες (…) θα εξακολουθήσουν να επιδεινώνονται».

Ζήτησαν από τους κατοίκους να «παραμένουν στα σπίτια τους και να μην χρησιμοποιούν το αυτοκίνητό τους αν δεν υπάρχει άμεση ανάγκη», αλλά και να «προσέχουν ιδιαίτερα όταν βρίσκονται κοντά σε ρεύματα νερού».

Πολλοί δρόμοι έχουν κλείσει, ενώ έχει ανασταλεί και η κυκλοφορία των τραίνων στην Κυανή Ακτή μέχρι τα ιταλικά σύνορα. Σύμφωνα με την εταιρεία διαχείρισης σιδηροδρόμων, η κυκλοφορία των τραίνων αναμένεται να αποκατασταθεί σήμερα. Εξάλλου ξεκίνησαν το βράδυ ξανά οι πτήσεις στο διεθνές αεροδρόμιο της Νίκαιας, αφού είχαν διακοπεί στη διάρκεια της ημέρας.

Στις 21:00 χθες 4.000 νοικοκυριά ήταν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

| Floods in southern #France...



▪️Heavy rains in southern areas of France have caused massive floods

▪️Police advised people to stay at home, avoid the flood areas and follow the warningspic.twitter.com/Kcdf7fMuTn