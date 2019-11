Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε - Στη δημοσιότητα σύνοψη τηλεφωνικής συνομιλίας του Τραμπ με τον Ζελένσκι

Ο Λευκός Οίκος έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα μια σύνοψη μιας τηλεφωνικής επικοινωνίας που έλαβε χώρα τον Απρίλιο και κατά την οποία ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συνεχάρη τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για την εκλογική νίκη του.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει επανειλημμένα πως οι Δημοκρατικοί ήθελαν λεπτομέρειες για την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε στις 21 Απριλίου με τον Ζελένσκι, ωστόσο οι βουλευτές που διεξάγουν την έρευνα για ενδεχόμενη παραπομπή του Τραμπ ουδέποτε είχαν επικεντρώσει στο τηλεφώνημα αυτό.

Μια άλλη τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στους δύο ηγέτες στις 25 Ιουλίου έδωσε το έναυσμα για την έρευνα για ενδεχόμενη παραπομπή του Τραμπ. Οι Δημοκρατικοί έχουν υποστηρίξει πως ο Τραμπ καταχράσθηκε την προεδρική εξουσία του ασκώντας πίεση στον Ζελένσκι να διεξαγάγει έρευνα σε βάρος του πολιτικού αντιπάλου του, πρώην αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν.

Στο τηλεφώνημά του τον Απρίλιο, ο Τραμπ προσκάλεσε τον Ζελένσκι να επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο.

«Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε, αλλά είμαστε μαζί σου μέχρι τέλους», δήλωσε ο Τραμπ σύμφωνα με τη σύνοψη αυτής της τηλεφωνικής επικοινωνίας.

NEW.. as the second impeachment hearing is about to gavel in, the White House released the first convo between trump and Zelensky. Here it is pic.twitter.com/El8dg4EIvU — Jake Sherman (@JakeSherman) 15 Νοεμβρίου 2019

BREAK: White House releases notes of the first call between President Trump and then President-elect Zelensky. Transcript is brief, and in it President Trump invites Zelensky for a WH meeting, sometime that witnesses say was later withheld to pressure Biden investigation. pic.twitter.com/8hUGuNaaFA — Harry Horton (@harry_horton) 15 Νοεμβρίου 2019

TRUMP's reaction when ZELENSKY on their 4/21 call invites him to his inauguration in Kiev: "Well, that's very nice. I'll look into that, & well - give us the date and, at a very minimum, we'll have a great representative...at a very, very high level, & they will be with you." pic.twitter.com/NbZiToJFQK — Kenneth P. Vogel (@kenvogel) 15 Νοεμβρίου 2019

