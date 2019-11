Επίθεση σε λύκειο στην Καλιφόρνια: Μία νεκρή, τραυματίες. Συνελήφθη ο ένοπλος

Καλιφόρνια: Τουλάχιστον μία νεκρή από τα πυρά 15χρονου σε συγκρότημα σχολείων



Όπως μεταδίδουν διεθνή δίκτυα, από τους τρεις σοβαρά τραυματισμένους, η μία κοπέλα κατέληξε.



Σύμφωνα με τα διεθνή δίκτυα, αλλά και δηλώσεις του Σερίφη της περιοχής, ο 15χρονος που φέρεται ως δράστης έχει συλληφθεί και νοσηλεύεται φρουρούμενος σε νοσοκομείο.





Update regarding the shooting at #SaugusHigh, suspect is in custody and being treated at a local hospital.