Στη δίνη της κοινωνικής αναταραχής η Χιλή - Στους 22 οι νεκροί, πάνω από 1000 συλλήψεις

Σφοδρές συγκρούσεις ξέσπασαν χθες Τετάρτη ανάμεσα σε αστυνομικούς και διαδηλωτές στο Σαντιάγο, όπου ακούγονταν αλλεπάλληλες εκρήξεις κοκτέιλ μολότοφ και η ατμόσφαιρα ήταν αποπνικτική εξαιτίας των δακρυγόνων, καθώς οι μαζικές κινητοποιήσεις στη Χιλή κοντεύουν να κλείσουν μήνα.

Διαδηλωτές έβαλαν φωτιές και πέταξαν πέτρες, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Todo Noticias, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα εξαιτίας των δακρυγόνων.

Πάνω από 340 αστυνομικοί και 46 διαδηλωτές τραυματίστηκαν από την Τρίτη ως το πρωί της Τετάρτης, ανέφερε ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Emol επικαλούμενος δεδομένα του υπουργείου Εσωτερικών. Πάνω από 1.000 άνθρωποι συνελήφθησαν.

Πάνω από 100 καταστήματα, κυρίως λιανικής αλλά και εμπορικά κέντρα, λεηλατήθηκαν, 30 κτίρια υπέστησαν εμπρησμούς και 20 αστυνομικά τμήματα δέχθηκαν επιθέσεις, γνωστοποίησαν οι αρχές. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε όταν χτυπήθηκε από αυτοκίνητο στη διάρκεια διαδήλωσης στην Καλάμα (βόρεια), ενώ ένα πτώμα βρέθηκε στα συντρίμμια σούπερ μάρκετ που πυρπολήθηκε κατά τη διάρκεια λεηλασίας στην Αρίκα (βόρεια), σύμφωνα με την εισαγγελία.

Οι δύο νέοι θάνατοι αύξησαν τον απολογισμό των θυμάτων της συνεχιζόμενης κρίσης άνευ προηγουμένου μετά το τέλος της στρατιωτικής δικτατορίας στη Χιλή σε τουλάχιστον 22 νεκρούς, όπως αναφέρει το ant1news.

Η συνεχιζόμενη αναταραχή πλήττει την οικονομία της Χιλής. Η κυβέρνηση αναθεώρησε προς τα κάτω την πρόβλεψή της για την ανάπτυξη το τρέχον έτος σε 2% από 2,6%, ενώ, με την ισοτιμία του να φθάνει χθες τα 794,97:1 έναντι του αμερικανικού δολαρίου, το πέσο έφθασε στο χαμηλότερό του επίπεδο από το 1990. Η κεντρική τράπεζα ανήγγειλε ότι θα δαπανήσει 4 δισεκατομμύρια δολάρια για να φρενάρει την πτώση του πέσο, που ήταν 1,5% μόνο χθες. Οι χρηματιστηριακοί δείκτες επίσης υποχώρησαν.

