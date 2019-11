Η στιγμή που κομήτης κάνει την νύχτα - μέρα στο Μιζούρι

Όσοι υπέφεραν από αϋπνία τα ξημερώματα της Τρίτης στο Μιζούρι των ΗΠΑ, ήταν -τελικά- πολύ τυχεροί...

Και ο λόγος, φυσικά, είναι πως είχαν τη δυνατότητα να απολαύσουν ένα απίστευτο φαινόμενο και θέαμα: Τη διέλευση ενός κομήτη, που έκανε τη νύχτα μέρα στη μεσοδυτική πολιτεία!

Η μπάλα φωτιάς, που προέρχεται από τη βροχή των Ταυριδών, διέσχισε σχεδόν ολόκληρο το St. Louis, πριν χαθεί στον ορίζοντας, αφήνοντας με το στόμα ανοιχτό τους ξενύχτηδες.

Meteor flying overhead from east to west in O'Fallon, MO this evening just west of St. Louis. #stlwx #mowx pic.twitter.com/0IX2fppoEd