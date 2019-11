Χονγκ Κονγκ: Διαφώνησε με τις διαδηλώσεις και τον πυρπόλησαν. Βίντεο-σοκ

Οι σκηνές βίαιων συγκρούσεων, αιματηρών συμπλοκών και άγριων ξυλοδαρμών μεταξύ των αστυνομικών δυνάμεων και αντικυβερνητικών διαδηλωτών στο Χονγκ Κονγκ κάνουν εδώ και πολλές μέρες τον γύρο του πλανήτη, προκαλώντας ιδιαίτερη αίσθηση. Μάλιστα πριν από λίγες ημέρες, αστυνομικός πυροβόλησε εν ψυχρώ και χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του, έναν διαδηλωτή.

Ωστόσο ένα νέο γεγονός που καταγράφηκε τη Δευτέρα από κάμερα, συγκλονίζει, καθώς δείχνει διαδηλωτές να ρίχνουν στο πρόσωπο ενός ατόμου με το οποίο ήρθαν σε λεκτική αντιπαράθεση για τη μορφή των κινητοποιήσεων, εύφλεκτο υγρό και αμέσως να ανάβουν φωτιά που κάλυψε όλο το σώμα του. Οι διαδηλωτές απομακρύνθηκαν αμέσως ενώ το φλεγόμενο άτομο ουρλιάζοντας προσπάθησε να σβήσει τη φωτιά τρέχοντας προς το πλήθος των ανθρώπων που παρακολοθούσαν άναυδοι το όλο συμβάν.

Η κατάσταση του ανθρώπου είναι άγνωστη, σύμφωνα με την Global Times.

Online video shows #HK rioters set fire on a man who disagreed with them. @hkpoliceforce has confirmed with the Global Times that the incident took place in Ma On Shan on Monday as black-clad rioters went on yet another rampage destroying the city. #香港 pic.twitter.com/NZigAZjm40