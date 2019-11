Πανικός σε Haloween πάρτι στην Καλιφόρνια. 4 νεκροί από πυροβολισμούς

Πανικός επικράτησε σε Haloween πάρτι στην Καλιφόρνια όταν ένοπλος άνοιξε πυρ μέσα στον κόσμο.



Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, ο ένοπλος μπήκε στο πάρτι για το Haloween που γινόταν στην Ορίντα στην Καλιφόρνια και άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως.



Οι αναφορές μέχρι στιγμής κάνουν λόγο για 4 νεκρούς, αριθμός ο οποίος αναμένεται να αυξηθεί. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως δράστης είναι ένας μαύρος άνδρας ο οποίος φορούσε ένα πορτοκαλί φούτερ με κουκούλα.



Μέσα στο σπίτι που γινόταν το πάρτι ήταν εκατοντάδες άτομα, με πολλούς να τραυματίζονται όταν πήδηξαν από τα παράθυρα του 2ου ορόφου για να σωθούν.

Orinda Police Department and Contra Costa County Office of the Sheriff are working a multiple shooting in Orinda. Investigation is active. Details coming later.