Ν. Κορέα: Επτά αγνοούμενοι από συντριβή ελικοπτέρου της πυροσβεστικής

Επτά Νοτιοκορεάτες αγνοούνται καθώς συνετρίβη ελικόπτερο της πυροσβεστικής στο οποίο επέβαιναν, στα ανοικτά νησίδων που διεκδικούν η Νότια Κορέα και η Ιαπωνία, γνωστοποίησαν σήμερα νοτιοκορεάτες αξιωματούχοι

Το ελικόπτερο, τύπου H225 (ονομαζόταν ως πρόσφατα Eurocopter EC225 Super Puma), που κατασκευάζει η ευρωπαϊκή αεροπορική βιομηχανία Airbus, είχε πάει να παραλάβει αλιέα που τραυματίστηκε στο χέρι στις νησίδες Ντοκντό — ή Τακεσίμα, όπως τις αποκαλεί η Ιαπωνία — όταν κατέπεσε το βράδυ της Πέμπτης.

Βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες σκαφών της νοτιοκορεάτικης ακτοφυλακής, της πυροσβεστικής και ιδιωτών, ενημέρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος και πρόσθεσε ότι το υπουργείο Άμυνας κινητοποιήθηκε και στέλνει αεροσκάφη και δύτες στην περιοχή.

Στο ελικόπτερο επέβαιναν συνολικά επτά άνθρωποι — πέντε μέλη της υπηρεσίας άμεσης βοήθειας, ο ψαράς κι ένας πολίτης.

Ο αλιέας «ήταν πάνω στο σκάφος του όταν τα δάχτυλά του κόπηκαν σε ατύχημα και το πλήρωμα του πλοίου τον μετέφερε στις νησίδες Ντοκντό για να περιμένει ελικόπτερο της υπηρεσίας άμεσης βοήθειας», εξήγησε ο εκπρόσωπος.

Στη Δύση, τα μικροσκοπικά νησάκια της Ανατολικής Θάλασσας (ή Θάλασσας της Ιαπωνίας) φέρουν το όνομα «βράχοι Λιανκούρ», από το όνομα ενός γαλλικού φαλαινοθηρικού του 19ου αιώνα. Σε αυτά βρίσκονται μερικά κτίρια, ένα ελικοδρόμιο και μια προκυμαία, εγκαταστάσεις που χρησιμοποιεί κυρίως ένα μικρό απόσπασμα της νοτιοκορεάτικης ακτοφυλακής.

«Ο ασθενής χρειαζόταν άμεση χειρουργική επέμβαση, που δεν μπορούσε να γίνει παρά σε νοσοκομείο της ηπειρωτικής Κορέας», διευκρίνισε ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής.

Η Σεούλ ελέγχει τις νησίδες αυτές από το 1945, μετά το τέλος της ιαπωνικής κατοχής της κορεατικής χερσονήσου. Το Τόκιο πάντως θεωρεί ότι τα νησάκια αποτελούν μέρος της ιαπωνικής επικράτειας.

Το ελικόπτερο που συνετρίβη είχε τεθεί σε υπηρεσία το 2016 και υπεβλήθη σε τεχνικούς ελέγχους μεταξύ του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου φέτος, μετέδωσε το νοτιοκορεάτικο πρακτορείο ειδήσεων Yonhap, επικαλούμενο αξιωματούχο του κέντρου άμεσης βοήθειας.

Το Σούπερ Πούμα είναι ελικόπτερο παντός καιρού, που μπορεί να πετά μέρα ή νύχτα, έχει μεγάλη ακτίνα δράσης και χρησιμοποιείται από ιδιωτικές εταιρείες για τη μεταφορά επιβατών και από δημόσιες υπηρεσίες πολλών κρατών για να εκτελεί αποστολές έρευνας και διάσωσης.

Rescue workers search for survivors after a South Korean ambulance helicopter carrying seven people crashed into waters off the country's eastern coast. https://t.co/XZInczJbcm