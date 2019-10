Προειδοποίηση Ερντογάν σε Ευρώπη: Το φίδι της τρομοκρατίας που ταΐζετε θα γυρίσει να σας δαγκώσει

Νέες απειλές εκτόξευσε ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν σε σημερινή του ομιλία στη Βουλή.

Σύμφωνα με τον Ερντογάν, βόμβες θα αρχίσουν να εκρήγνυνται στους δρόμους των ευρωπαϊκών χωρών, τα όπλα θα σκορπίσουν τον θάνατο και θα γίνονται εκτεταμένοι βανδαλισμοί.

Όπως μετέφερε μέσω Twitter ο Τούρκος δημοσιογράφος Abdullah Bozkurt, ο Τούρκος πρόεδρος κατηγόρησε επίσης την Ευρώπη πως υποστηρίζει και προστατεύει τρομοκρατικές οργανώσεις.

«Το φίδι της τρομοκρατίας που ταΐζετε σήμερα με τα ίδια σας τα χέρια θα γυρίσει τελικά και θα σας δαγκώσει» είπε χαρακτηριστικά ο Ερντογάν, απευθυνόμενος προς την Ευρώπη και τις χώρες που κατά τον ίδιο υποστηρίζουν τρομοκρατικές οργανώσεις, όπως μεταδίδει το Anadolu.

