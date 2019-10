Έσεξ: Αυτά είναι τα αδέλφια που καταζητούνται για το φορτηγό της φρίκης με τα 39 πτώματα

Δυο ακόμη άτομα καταζητούνται από την αστυνομία του Έσεξ για το φορτηγό της φρίκης με τα 39 πτώματα.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, οι αδελφοί Ρόναν και Κρίστοφερ Χιουζ από τη Βόρεια Ιρλανδία, καταζητούνται γιατί θεωρούνται ύποπτοι για 39 δολοφονίες και δουλεμπόριο.

Ο Ρόναν Χιουζ, σύμφωνα με την αστυνομία, είναι 34 ετών και ο αδελφός του Κρίστοφερ είναι 40 ετών.

Την ίδια ώρα, μέλος «παγκόσμιου κυκλώματος» που είναι υπεύθυνο για τη διακίνηση «μεγάλου αριθμού παράνομων μεταναστών στο Ηνωμένο Βασίλειο» θεωρείται ο οδηγός που οδήγησε στο θάνατο 39 ανθρώπους στο Έσεξ.

Τη διαπίστωση αυτή έκανε η Δημόσια Κατήγορος στη Μεγάλη Βρετανία, μετά την εμφάνιση του 25χρονου ενώπιον των βρετανικών αρχών που ερευνούν την υπόθεση διακίνησης και θανάτου των 39 ανθρώπων στην καρότσα φορτηγού στο Έσεξ, την περασμένη Τετάρτη.

Η κατηγορία κατά του 25χρονου Μορίς Ρόμπινσον, σύμφωνα με το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΚΥΠΕ) διατυπώθηκε κατά την πρωινή εμφάνισή του στο πρωτοδικείο του Τσέλμσφορντ, όπου κρίθηκε πως θα παραμείνει προφυλακιστέος μέχρι τουλάχιστον τα τέλη Νοεμβρίου.

Βαριές κατηγορίες για τον οδηγό του φορτηγού στο Έσσεξ

Νωρίτερα, έγινε γνωστό πως ο ηλικίας 25 ετών, ο Μόρις Ρόμπινσον, από τη Βόρεια Ιρλανδία, διώκεται για 39 ανθρωποκτονίες από αμέλεια, διακίνηση ανθρώπων και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, την ώρα που άλλοι 3 άνθρωποι είχαν συλληφθεί από την αστυνομία.

Πλέον, σύμφωνα με το τηλεγράφημα του ΚΥΠΕ, του απαγγέλθηκαν δύο ακόμα κατηγορίες περί απόκτησης προϊόντος εγκλήματος και περί απόκρυψης αυτού κατά την περίοδο Δεκεμβρίου 2018 - Οκτωβρίου 2019.

Την Κυριακή έγινε γνωστό πως οι τρεις συλληφθέντες, πέραν του οδηγού αφέθηκαν ελεύθεροι. Πρόκειται για το ζευγάρι που είχε συλληφθεί στο Ουόρινγκτον της βόρειας Αγγλίας και τον άνδρα από τη Βόρεια Ιρλανδία που είχε συλληφθεί στο αεροδρόμιο Στάνστεντ.

We want to speak to Ronan Hughes & his brother Christopher as part of our investigation into the deaths of 39 people whose bodies were found in #Grays.



Ronan (left) & Christopher (right) are wanted on suspicion of manslaughter & people trafficking.



Read: https://t.co/mbiyDMUded pic.twitter.com/pe37U1Hkdf