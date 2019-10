Συναγερμός στην Γαλλία! Πυροβολισμοί και τραυματίες σε τζαμί

Δύο άνδρες τραυματίστηκαν σοβαρά όταν άνδρας άνοιξε πυρ μπροστά από το τέμενος της Μπαγιόν, στη νοτιοδυτική Γαλλία, αφού είχε πριν προσπαθήσει να βάλει φωτιά στην είσοδο, ενώ συνελήφθη λίγο αργότερα.

«Στις 15.20 ένας άνδρας επιχείρησε να βάλει φωτιά στην είσοδο του τεμένους της Μπαγιόν. Κατά την προσπάθειά του τον αιφνιδίασαν δύο άτομα, ο άνδρας πυροβόλησε εναντίον τους» αναφέρεται σε ένα δελτίο τύπου που εξέδωσε η νομαρχία, η οποία προσέθεσε ότι ο άνδρας πυρπόλησε ένα αυτοκίνητο φεύγοντας.

Οι δύο τραυματίες, που βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, είναι ηλικίας 74 και 78 ετών. Έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Μπαγιόν.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο φερόμενος ως δράστης είναι ηλικίας 84 ετών και έχει διασυνδέσεις με την ακροδεξιά. Ονομάζεται Κλοντ Σ.

Στην οικία του, κοντά στη Μπαγιόν, έχει σπεύσει ομάδα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών της αστυνομίας.

Σύμφωνα με μια άλλη πηγή, με γνώση της υπόθεσης, που μίλησε στο πρακτορείο Reuters ο ένοπλος ήταν υποψήφιος με το κόμμα της Μαρίν Λεπέν Εθνική Συσπείρωση το 2015.

Η δικαστική αστυνομία έχει αναλάβει τις έρευνες. Οι αρχές έχουν αποκλείσει την περιοχή.

