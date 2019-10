Tρίμηνη παράταση έδωσε η ΕΕ στη Βρετανία για το Brexit

Τρίμηνη παράταση στη Βρετανία για το Brexit έδωσαν οι πρεσβευτές των 27 χωρών μελών της ΕΕ. Τρεις ημέρες πριν από την 31η Οκτωβρίου, την ημερομηνία που θεωρητικά θα ολοκληρωνόταν η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δόθηκε νέα παράταση έως τις 31 Ιανουαρίου. Η σχετική ανακοίνωση έγινε από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ.

The EU27 has agreed that it will accept the UK's request for a #Brexit flextension until 31 January 2020. The decision is expected to be formalised through a written procedure.