Τέξας: Αιματοκύλησε πάρτι πανεπιστημίου - Τουλάχιστον 2 νεκροί και δεκάδες τραυματίες

Πανικός επικράτησε σε πάρτι πανεπιστημίου στο Γκρίνβιλ του Τέξας, έπειτα από μαζικούς πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που προκύπτουν από τοπικά ΜΜΕ, τουλάχιστον δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους, ενώ υπάρχουν δεκάδες τραυματίες, η κατάσταση των οποίων δεν είναι ξεκάθαρη.

Στο σημείο έσπευσαν αρκετά ασθενοφόρα, ενώ η Αστυνομία έχει ξεκινήσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη.

Developing: Mass Shooting at Texas A&M Commerce College Homecoming. Scene is secure but murder is still at large as of 1:28am. At least 3 killed 20+ injured. Will Update when we can.



What a nightmare, when will it be enough... pic.twitter.com/2QHcx5rBTX