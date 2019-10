Προκαλεί ο Τσαβούσογλου: «Η Ελλάδα πυροβολούσε πρόσφυγες και τους έστελνε στην Τουρκία»

Νέες προκλητικές δηλώσεις του Μεβλούτ Τσαβούσογλου κατά την κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Γερμανό ομόλογό του, Χάικο Μάας, στην Άγκυρα. Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών επιτέθηκε στην Ελλάδα για το προσφυγικό. "Έστελνε με τη βία τους τραυματισμένους πρόσφυγες στην Τουρκία".

Σε νέες προκλητικές δηλώσεις κατά της Ελλάδας, προχώρησε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου κατά την κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Γερμανό ομόλογό του, Χάικο Μάας, στην Άγκυρα. Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας κάνει ό, τι μπορεί για να διατηρήσει στο “κόκκινο” την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Αναφερόμενος στο προσφυγικό, ο Τσαβούσογλου είπε χαρακτηριστικά: “Η Ελλάδα πυροβολούσε τις βάρκες των προσφύγων, τις βύθιζε στο Αιγαίο και τους έστελνε με τη βία, τραυματισμένους, πίσω στην Τουρκία”.

Αναφορικά με τη Συρία και την γερμανική πρόταση να δημιουργηθεί μια διεθνής «ασφαλής ζώνη» στη βορειοανατολική Συρία, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών δήλωσε πως αυτή η πρόταση δεν είναι ρεαλιστική. Και αυτό, παρά το γεγονός ότι αρχικά η Τουρκία είχε δώσει την έγκρισή της.

Ο Τσαβούσογλου δήλωσε επίσης πως η Τουρκία δεν θα ανεχθεί οποιεσδήποτε παραβιάσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων στη βορειοανατολική Συρία και θα ερευνήσει οποιεσδήποτε κατηγορίες ότι τέτοιες παραβιάσεις έλαβαν χώρα.

#Greece has been firing at refugee boats, sinking them over Aegean, forcibly returning so many in wounded condition, claimed Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu today in a joint press event with German counterpart. pic.twitter.com/UmutVEXp5g