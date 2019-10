Έσσεξ: Η νταλίκα της φρίκης - Εντοπίστηκαν 39 πτώματα – Μία σύλληψη. Που στρέφονται οι έρευνες

Έρευνα για ανθρωποκτονία ξεκίνησε η βρετανική αστυνομία μετά την ανεύρεση 39 πτωμάτων μέσα σε κοντέινερ φορτηγού στην περιοχή Thurrock στο Έσεξ της Βρετανίας.

Σύμφωνα με τον Guardian ένας 25χρονος οδηγός, από τη Βόρεια Ιρλανδία, έχει συλληφθεί ως ύποπτος.

Τα θύματα που βρέθηκαν στο βιομηχανικό πάρκο ήταν όλοι ενήλικες εκτός από έναν έφηβο, δήλωσε η αστυνομία του Έσεξ προσθέτοντας ότι το φορτηγό πιστεύεται ότι πρόερχεται από τη Βουλγαρία αλλά εισήλθε στη χώρα στο Holyhead, το ουαλικό λιμάνι που εξυπηρετεί την Ιρλανδία.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Πρίτι Πατέλ, δήλωσε ότι οι αξιωματούχοι του Υπουργείου Εσωτερικών εργάζονται στενά με την αστυνομία για να διαπιστώσουν τι συνέβη, ενώ η Εθνική Υπηρεσία για την Εγκληματικότητα (NCA), η οποία έχει αρμοδιότητα να ερευνήσει το οργανωμένο έγκλημα μετανάστευσης καθώς και την εμπορία ανθρώπων, εξετάζει αν οι ομάδες οργανωμένου εγκλήματος θα μπορούσαν να έχουν διαδραματίσει κάποιο ρόλο στην τραγωδία.

«Πρόκειται για ένα τραγικό περιστατικό όπου ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων έχασαν τη ζωή τους. Οι έρευνες μας βρίσκονται σε εξέλιξη για να διαπιστωθεί τι συνέβη. Βρισκόμαστε στη διαδικασία ταυτοποίησης των θυμάτων. Ωστόσο, αυτή θα είναι μια μακρά διαδικασία» δήλωσε αξιωματούχος της βρετανικής αστυνομίας.

«Πιστεύουμε ότι το φορτηγό είναι από τη Βουλγαρία και εισήλθε στη χώρα στο Holyhead το Σάββατο 19 Οκτωβρίου. Έχουμε συλλάβει τον οδηγό του φορτηγού και παραμένει υπό κράτηση καθώς συνεχίζονται οι έρευνές μας όπως ανέφερε.

'People trafficking is an international trade, it is organised by serious criminal gangs who are making a lot of money.' Thurrock local MP @JackieDP says it will take multilateral action to tackle 'clandestine' arrivals. More on the Essex lorry deaths: https://t.co/sdF05Ml2hV pic.twitter.com/prtFbluZ1g

Ο βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον εξέφρασε τον αποτροπιασμό του μετά την ανακάλυψη 39 πτωμάτων μέσα σ' ένα κοντέινερ ανατολικά του Λονδίνου.

«Εκφράζω τον αποτροπιασμό μου γι' αυτό το τραγικό επεισόδιο στο Έσσεξ», δήλωσε ο Τζόνσον.

«Ενημερώνομαι διαρκώς από το υπουργείο Εσωτερικών και θα συνεργασθούμε στενά με την αστυνομία του Έσσεξ για να διαπιστώσουμε τι ακριβώς συνέβη», πρόσθεσε. «Οι σκέψεις μου πηγαίνουν σε όλους αυτούς που έχασαν τη ζωή τους και στους αγαπημένους τους».

I’m appalled by this tragic incident in Essex. I am receiving regular updates and the Home Office will work closely with Essex Police as we establish exactly what has happened. My thoughts are with all those who lost their lives & their loved ones.