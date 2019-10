Brexit: Νέο «άκυρο» στον Τζόνσον για την ψήφιση της συμφωνίας με την ΕΕ

Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται το... Brexit παρά το γεγονός ότι η Μεγάλη Βρετανία ήλθε σε συμφωνία με την ΕΕ. Αυτή τη φορά η συμφωνία για το Brexit «κολλάει» στο βρετανικό κοινοβούλιο.



Σήμερα 21 Οκτωβρίου, ο Μπόρις Τζόνσον προσπάθησε να να εξασφαλίσει την υποστήριξη του κοινοβουλίου στην συμφωνία του για το Brexit. Ωστόσο, λογάριαζε χωρίς... την αντιπολίτευση!



Και αυτό γιατί ο πρόεδρος της Βουλής των Κοινοτήτων Τζον Μπέρκοου δεν επέτρεψε την διεξαγωγή της ψηφοφορίας.



Πιο συγκεκριμένα, ο Τζον Μπέρκοου, αρνήθηκε τελικά να θέσει και πάλι το κείμενο της συμφωνίας σε ψηφοφορία, με το επιχείρημα ότι η κυβέρνηση έκανε ήδη μία απόπειρα το Σάββατο να εξασφαλίσει την πλειοψηφία του σώματος και απέτυχε.

"Today's motion is in substance the same as Saturday's motion and the House has decided the matter, today's circumstances are in substance the same as Saturday's circumstances" - Speaker says it would be "repetitive and disorderly" to vote on Brexit dealhttps://t.co/7nLQlraJ6y pic.twitter.com/rfdatG08pP