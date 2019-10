Brexit: Αλαλούμ με τις δύο αντιφατικές επιστολές Τζόνσον στην EE. Και παράταση και όχι!

Tην ανυπόγραφη επιστολή με το αίτημα για αναβολή του Brexit που έστειλε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ο Βρετανός πρωθυπουργός στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ, μαζί με μια άλλη επιστολή στην οποία ο Μπόρις Τζόνσον δηλώνει ότι δεν επιθυμεί την αναβολή αυτή, προκάλεσε αντιδράσεις από τους Βρετανούς βουλευτές της αντιπολίτευσης.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα (ώρα Ελλάδας), ο Τουσκ με ανάρτησή του στο twitter γνωστοποίησε πως: «το αίτημα για αναβολή μόλις παραλήφθηκε. Θα ξεκινήσω τώρα τις διαβουλεύσεις με τους Ευρωπαίους ηγέτες για το πως θα αντιδράσουμε».

Όπως διευκρίνισε μια κυβερνητική πηγή, ο Τζόνσον έστειλε τρεις επιστολές: Ένα ανυπόγραφο αντίγραφο του αιτήματος για αναβολή - το οποίο ήταν υποχρεωμένος, βάσει του νόμου Μπεν, να στείλει - ένα διευκρινιστικό έγγραφο του μόνιμου αντιπροσώπου του Ηνωμένου Βασιλείου στην ΕΕ και μια επιστολή στην οποία εξηγεί γιατί η Ντάουνγκ Στριτ δεν θέλει μια παράταση του Brexit.

