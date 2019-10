Η στιγμή που Τούρκοι μισθοφόροι εκτέλεσαν και αποκεφάλισαν τη γενική γραμματέα κουρδικού κόμματος

Με θλίψη, το κόμμα «The Future Syria Party» ανακοίνωσε τον χαμό της Χάβριν Χαλάφ, της Γενικού Γραμματέα του κόμματος. "Η Χαλάφ έχασε τη ζωή της ενώ εκτελούσε τα πατριωτικά και πολιτικά της καθήκοντα", σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματος.



Η Χαλάφ βρισκόταν σε περιοδεία σε περιοχές της Βόρειας Συρίας όπου βρίσκονται σε εξέλιξη η εισβολή της Τουρκίας.



«Μια ομάδα Τούρκων μισθοφόρων προσπάθησε να ελέγξει τον δρόμο Μ4 και σκότωσε πολλούς ανθρώπους και η Χάβριν ήταν ένας από αυτούς», ανέφερε ανώτερος αξιωματούχος.



Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην πόλη Καμισλί στις 5 Οκτωβρίου, η Χαλάφ δήλωσε ότι οι τουρκικές προσπάθειες "να καταλάβουν τη χώρα αυτή για να υπερασπιστούν τον τουρκικό λαό δεν προσαρμόζονται στην πραγματικότητα", υπενθυμίζοντας ότι οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF) απελευθέρωσαν βορειοανατολική Συρία από τρομοκρατικές ομάδες.



Σήμερα πραγματοποιήθηκε η κηδεία της Χαρμπίν Χαλάφ, με εκατοντάδες συντρόφους της και την οικογένειά της να την συνοδεύουν στην τελευταία της κατοικία:

#BREAKING: First video of the moment that Free Syrian Army/ #Syria National Army captured #Hevrin_Khalaf, Secretary General of the Syria's Future Party via targeting in the international road, between #Qamishli and #Raqqa. On order of #Turkey, they executed her via beheading! pic.twitter.com/zUI6h0QbTz