Τουρκικά μαχητικά χτύπησαν κομβόι αμάχων και ξένων δημοσιογράφων

Μαχητικά αεροσκάφη της τουρκικής αεροπορίας βομβάρδισαν την Κυριακή κομβόι αυτοκινήτων με αμάχους, που μετακινούνταν από το Cezire στο Serekaniye, στη βόρεια Συρία.



Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδουν διεθνή δίκτυα στο Twitter, υπάρχουν αναφορές για νεκρούς και τραυματίες, ενώ το κομβόι φαίνεται πως ακολουθούσαν Γάλλοι και Βραζιλιάνοι δημοσιογράφοι.



«Βρισκόμασταν στην φάλαγγα κούρδων αμάχων που στόχευσαν οι τουρκικές δυνάμεις και οι σύμμαχοί τους στο Ρας αλ-Άιν. Η ομάδα μας είναι καλά, αλλά συνάδελφοί μας είναι νεκροί», έγραψε στον λογαριασμό της στο Twitter η Στεφανί Περές, δημοσιογράφος της France Télévisions χωρίς να δώσει περισσότερα στοιχεία.



Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκανε λόγο για έναν νεκρό δημοσιογράφο, χωρίς να είναι σε θέση να δώσει στοιχεία για την ταυτότητα ή την εθνικότητά του.



Η Τουρκία και οι συμμαχικές της δυνάμεις εξαπέλυσαν επίθεση στην βόρεια Συρία για να απωθήσουν από την τουρκοσυριακή μεθόριο τις δυνάμεις των κουρδικών Μονάδων Προστασίας του Λαού (YPG), η οποία θεωρείται από την Αγκυρα «τρομοκρατική οργάνωση».



Σε διάστημα πέντε ημερών, τουλάχιστον 104 κούρδοι μαχητές, καθώς και περί τους εξήντα άμαχοι έχουν σκοτωθεί κατά τις εχθροπραξίες, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό του Παρατηρητηρίου. Οι συγκρούσεις έχουν προκαλέσει την έξοδο 130.000 ανθρώπων, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

