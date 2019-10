Κατέρρευσε ξενοδοχείο της εταιρίας που κατέθεσε πρόταση για καζίνο στο Ελληνικό

Υπό κατασκευή ξενοδοχείο της διεθνούς αλυσίδας Hard Rock, η οποία έχει καταθέσει και προσφορά για την κατασκευή του καζίνο του Ελληνικού, κατέρρευσε για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο στην Νέα Ορλεάνη των ΗΠΑ το Σάββατο.

Σύμφωνα με το Channel 4, ανασύρθηκε ένας νεκρός και αγνοούνται τρεις άνθρωποι.

Την κατάρρευση του δείχνει βίντεο που αναρτήθηκε στο twitter από το WWL-TV και διακρίνεται η αγωνιώδης προσπάθεια των περαστικών να απομακρυνθούν καθώς οι όροφοι του ξενοδοχείου καταρρέουν.

Να σημειωθεί ότι το ξενοδοχείο Hard Rock Cafe Casino των 350 δωματίων, σχεδιαζόταν να ανοίξει την άνοιξη του 2020.

INCREDIBLE VIDEO: Viewer video from Michael Dalle captures the moment the construction site for the Hard Rock Hotel collapsed on Canal Street Saturday morning. No injuries reported. Stay with WWL-TV for more. pic.twitter.com/AxkbniBrZI