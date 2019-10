Αιματοκύλισμα στη Συρία: Εμπάργκο όπλων στην Τουρκία - Αγριότητες και εκτελέσεις

Η Γαλλία και η Γερμανία αποφάσισαν να διακόψουν τις εξαγωγές προς την Τουρκία παντός είδους πολεμικού υλικού που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της επίθεσης στη Συρία,

Η Γερμανία απαγόρευσε τις εξαγωγές όπλων στην Τουρκία, σύμφωνα με την γερμανική εβδομαδιαία εφημερίδα “Bild Am Sonntag” που επικαλείται δηλώσεις του Γερμανού υπουργού των Εξωτερικών Χάικο Μάας.

“Κατά του υπόβαθρου της τουρκικής επιθετικής ενέργειας στα βορειοανατολικά της Συρίας, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν θα εκδώσει νέες άδειες [εξαγωγής] για το σύνολο του στρατιωτικού εξοπλισμού που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από την Τουρκία στην Συρία,” δήλωσε ο Γερμανός ΥΠΕΞ στην εφημερίδα.

Η Γερμανία εξήγαγε όπλα οικονομικής αξίας 243 εκατομμυρίων ευρώ (268 εκατομμύρια δολάρια) στην Τουρκία το 2018, που αντιστοιχούν περίπου στο 1/3 των συνολικών γερμανικών εξαγωγών όπλων, σύμφωνα με την εφημερίδα.

«Η απόφαση είναι αμέσου εφαρμογής», διευκρινίζουν σε κοινή ανακοίνωση τα γαλλικά υπουργεία Αμυνας και Εξωτερικών. «Το συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ενωσης το οποίο θα συνέλθει στις 14 Οκτωβρίου στο Λουξεμβούργο θα δώσει την ευκαιρία για τον συντονισμό μίας ευρωπαϊκής προσέγγισης προς την κατεύθυνση αυτή».

Η Γαλλία επαναδιατυπώνει την κατηγορηματική καταδίκη της μονομερούς εκ μέρους της Τουρκίας επίθεσης στην βορειοανατολική Συρία», αναφέρεται στο κείμενο της ανακοίνωσης. «(Η επίθεση) θέτει εν αμφιβόλω τις προσπάθειες για ασφάλεια και σταθεροποίηση του διεθνούς συνασπισμού κατά του Ισλαμικού Κράτους. Προκαλεί σοβαρές ανθρωπιστικές συνέπειες. Κατά συνέπεια πλήττει την ασφάλεια των Ευρωπαίων».

«Η Γαλλία ζητεί την επείγουσα σύγκληση του Συνασπισμού κατά του Ισλαμικού Κράτους για να συζητηθεί η συνέχιση των προσπαθειών του Συνασπισμού στην συγκυρία αυτή», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Εν τω μεταξύ, οι ηγέτες της ΕΕ φαίνεται να εξετάζουν και αυτοί με την σειρά τους την επιβολή εμπάργκο όπλων στην Τουρκία ακόμα και την ερχόμενη εβδομάδα. Τουλάχιστον αυτό δήλωσαν τέσσερις καλά πληροφορημένες πηγές στο Bloomberg. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν πως η απόφαση μπορεί να ληφθεί στη Σύνοδο των ηγετών στις Βρυξέλλες στις 17 με 18 Οκτωβρίου.

Η Κλάρα Λίντερ, εκπρόσωπος του σουηδικού υπουργείου Εξωτερικών είπε σχετικά ότι η χώρα της θα προτείνει και επίσημα το μέτρο σε συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στο Λουξεμβούργο τη Δευτέρα. Σημειώνεται ότι η επιβολή εμπάργκο όπλων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο χρειάζεται ομώνυμη απόφαση από τους ηγέτες του μπλοκ.

Συνεχίζονται οι εχθροπραξίες - Πληροφορίες για εκτελέσεις

Το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας υποστήριξε από την πλευρά του χθες βράδυ ότι οι δυνάμεις του έχουν σκοτώσει 415 κούρδους μαχητές.

Οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (ΣΔΔ) υποστήριξαν ότι σε επίθεσή τους εναντίον μονάδων του τουρκικού στρατού στην πόλη Ρας αλ Άιν της Συρίας σκοτώθηκαν 75 τούρκοι στρατιωτικοί και καταστράφηκαν επτά άρματα μάχης, μεταδίδουν σήμερα κουρδικά ΜΜΕ. Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Firat, άλλοι 19 τούρκοι στρατιωτικοί τραυματίστηκαν στην επίθεση αυτή των ΣΔΔ.

Το Σάββατο, το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας διαβεβαίωσε ότι ο τουρκικός στρατός με την υποστήριξη μελών του Εθνικού Συριακού Στρατού (ΕΣΣ), οργάνωσης που υποστηρίζεται από την Άγκυρα, κυρίευσαν την Ρας αλ Άιν, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων ευρείας κλίμακας που άρχισε την Τετάρτη.

Όμως σύμφωνα με μια ΜΚΟ, το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθώς κι έναν ανταποκριτή του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκεται μέσα στην πόλη, οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις απλώς μπήκαν στην πόλη, δεν την έχουν καταλάβει ακόμη και οι εχθροπραξίες συνεχίζονται.

Εξάλλου οι ΣΔΔ, αραβοκουρδική συμμαχία με βασική συνιστώσα την κουρδική πολιτοφυλακή Μονάδες Προστασίας του Λαού (ΜΠΛ), απηύθυναν έκκληση στην Ουάσινγκτον να «κλείσει τον εναέριο χώρο» στα τουρκικά αεροσκάφη. Οι Κούρδοι, που έκαναν λόγο για «πισώπλατη μαχαιριά», κατηγορούν τους Αμερικανούς ότι τους «εγκατέλειψαν», αποσύροντας τους στρατιωτικούς τους από τις περιοχές της βορειοανατολικής Συρίας στις οποίες εισέβαλε κατόπιν ο τουρκικός στρατός και οι σύροι αντικαθεστωτικοί του ΕΣΣ που τον υποστηρίζουν.

Το Σάββατο εννέα άμαχοι «εκτελέστηκαν» νότια της παραμεθόριας πόλης Ταλ Αμπιάντ από φιλοτούρκους αντάρτες που συμμετέχουν στην επίθεση της Τουρκίας, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Με τους θανάτους αυτούς ο αριθμός των αμάχων που έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της επιχείρησης έφθασε τους 38, κατά την ίδια πηγή, που κάνει επίσης λόγο για 81 νεκρούς κούρδους πολιτοφύλακες.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφόρησαν δύο βίντεο. Το πρώτο δείχνει δύο άνδρες ντυμένους με πολιτικά γονατισμένους στο έδαφος, την ώρα που ένας μαχητής δίπλα τους ανακοινώνει ότι αιχμαλωτίσθηκαν από αντάρτες της οργάνωσης Ahrar al-Sharkiya.

Στο βίντεο αυτό, στο οποίο δεν φαίνεται η εκτέλεση, αναρτήθηκε στον λογαριασμό της οργάνωσης στο Twitter μαζί με μία φωτογραφία που δείχνει τους δύο αιχμαλώτους γονατισμένους.

Στο δεύτερο βίντεο ένοπλος ανοίγει πυρ εναντίον ενός ανθρώπου ντυμένου με πολιτικά.

